Acun Ilıcalı, TFF Başkanı ile konuşmuş: Belgeleri sunduk, bize söz verdiler

Süper Lig devi Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, gündeme dair yaptığı basın toplantısında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptıkları görüşme hakkında açıklamalarda bulundu.

"TFF, 'TAVİZ YOK' DEDİ"

TFF hakkında konuşan Ilıcalı "TFF'ye bugün ziyarette bulunduk ve belgeleri sunduk. Bu TFF daha çok yeni. 'Haydi saldıralım, yüklenelim' federasyonu değil. Bu federasyon bize sözler vermişi adalet getirmek istiyor. TFF adalet istiyor, biz de adalet istiyoruz! Ayrıcalık istemiyoruz! Bunu başaracağız! ortalığı yakarak, yıkarak değil! Somut örneklerle, iletişimle yıkacağız. TFF'yi neden yıkacağız? TFF Başkanı 'Sorun yok' dese, başka bir tavır alırız. TFF Başkanı, hakemlerle konuşmuyor. Sadece oradaki görevlileri değiştirebilir. TFF Başkanı da durumun farkında. TFF Başkanı 'Bize adalet konusunda güvenin, kimseye taviz vermeyeceğiz' dedi." ifadelerini kullandı.

"TFF'YE GÜVENİYORUZ"

Sosyal medyada TFF'ye tepki göstermelerini isteyen yorumlara da yanıt veren Ilıcalı "TFF'ye şu an güveniyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Neden güvenmeyelim? Siz manyak mısınız? Bir şeyler düzelmezse, aynı şekilde devam ederse, o zaman konuşuruz." dedi.

"TFF DE ŞAŞKIN"

Açıklamalarına devam eden Acun Ilıcalı "Federasyon yeni bir federasyon. Biz onlara agresif bir tavır göstermeyeceğiz şu anda. Federasyon Başkanı da şaşkın olan hatalar karşısında. Beşiktaş'ın ve diğer kulüplerin benzer açıklamaları var. TFF adaleti getireceğini söylüyor. Burada bir yapı var, belgeler ortada. Bu yapıyı TFF yıkacak, buna inanıyoruz. TFF'de önce yönetim değişti, sistemde yıkılacak. Böyle göstereceğiz, rezil edeceğiz, herkes hem fikir olacak ve sistem yıkılacak. Bu kadar adaletsizlik olmaz! Burası Patagonya değil!" dedi.