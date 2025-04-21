AK Parti MKYK toplanıyor! Masada kritik bir konu başlığı var

AK Parti MKYK toplanıyor! Masada kritik bir konu başlığı var
ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Talimat Trump'tan! Ülkenin başkentini vurdular, çok sayıda ölü var
Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü

Elindeki halatla defalarca vurdu, yakınları ise gülerek seyretti
Oyuncu Sevil Akdağ'ın vahşice katlettiği Elif Kırav'ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı

Elif Kırav cinayetinde yeni detaylar! Arkadaşı gözyaşları içinde anlattı

Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Kayserispor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Maç sonrası yaşanan puan kaybının yıkıcı olduğunu belirten Ilıcalı, taraftara özür dileyerek, 'Şansımız çok zor gözüküyor' dedi. Ilıcalı, Fenerbahçe'nin sonuna kadar savaşacağını ve taraftarın tepkisine saygı duyduklarını ifade etti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Sarı lacivertliler, Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ORTADA BİR SUÇLU VARSA BİZDE ORTAĞIZ"

Puan kaybı hakkında konuşan Ilıcalı, "Ortada bir suçlu varsa bizde ortağız. Çok çok üzücü bir durum. Bilsinler ki gecemizi gündüzümüzü Fenerbahçe'mize harcıyoruz. Bazen olmayınca olmuyor. Futbolun da bir tarafı bu. Bu puan kaybı bizim için çok yıkıcı, çok üzücü. Düşündüğüm zaman iyi bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. İyi bir kadro yaptık.

Elimizden gelen her şeyi yaptık. Futbol bu. Her şey sahada oluyor. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Taraftarımızın tepkisine saygı duyuyoruz. Onların kendi yorumları da kendi açılarından haklı. 6 hafta var, şansımız çok zor gözüküyor. Taraftarımızla, futbolcularımızla, teknik kadromuzla sonuna kadar savaşacağız" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıibrahim halal:

hadi len oradan atıp tutarken iyiydi . yapamıyorsunuz bırakın gidin . asıl işine dön adalara git. bıraktı uzman insanlar yönetsin

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat DOĞAN:

survivor'ı yönetemiyorsun gelmişsin koca Fenerbahçe'de yönetici olmuşsun az başka ya git sen survivor'ını yönetemeye bak ya 20 tane adamı yönetemiyorsun

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFurkan Teke:

Ne oldu acun efendii. Yapı filan diyordun. Koyun sürünü kandıramazmız mı oldun? Kavalı biraz daha çal bakalım belki gene inanırlar.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat DOĞAN:

olur mu ya tüm suçlu biziz size Gönül verdiğimiz için olur mu sizin hiç suçunuz yok sen git televizyon programını yönet bırak Fenerbahçe'yi yönetmeyi

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Birisi mendil dağıtsın şunlara…

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.