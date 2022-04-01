Acun Ilıcalı paramparça! Hull City'nin başına getirdiği Şota, takıma felaketi yaşatıyor

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City, İngiltere Championship'in 40. hafta maçında Huddersfield'ı ağırladı. Mücadeleyi 1-0 kaybeden ev sahibi takım, kötü gidişatı durduramadı.

ŞOTA ARVELADZE YÖNETİMİNDE 7. MAĞLUBİYET

Karşılaşma'nın 45+2. dakikasında çift sarı karttan kırmızı göre Eaves, Hull City'i 10 kişi bıraktı. Huddersfield'a galibiyeti getiren golü ise 79. dakikada Toffolo kaydetti. Bu sonuçla üst üste 2. mağlubiyetini alan Hull City, Şota Arveladze yönetiminde çıktığı 13. karşılaşmada toplam 7. mağlubiyetini almış oldu.

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