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Acun Ilıcalı, ortağı Esat Yontuç'un başını yaktı

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Acun Ilıcalı ve Galatasaray arasındaki gerilim sürerken, ilginç bir detay ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp, Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontuç'un takım ile seyahat etmesini yasakladı.

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasındaki gerilim ve tansiyon her geçen gün artmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı arasında canlı yayında karşılıklı atışmalar ve sert söylemler ortaya atılmıştı.

GALATASARAY'DAN ESAT'A YASAK

Fakat bu olaylardan sonra yeni bir gelişme yaşandı. Galatasaray muhabiri İlhan Tüysüz'ün paylaşımına göre, sarı-kırmızılılar sezon başından itibaren Acun Ilıcalı'nın ortağı ve Galatasaraylı Esat Yontuç'un takım ile seyahat etmesini yasakladı.

Tüysüz, "Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Yönetimi'ne girdiğinden beri Esat Yontunç uçağa alınmıyormuş. Galatasaray Kulübü, gerekli aksiyonları almış ve almaya da devam ediyor. Mücadele sürüyor ve bu mücadeleyi destekliyorum" dedi.

Acun Ilıcalı, ortağı Esat Yontuç'un başını yaktı

Acun Ilıcalı, ortağı Esat Yontuç'un başını yaktı
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıFatih :

ne alaka? bu mantıkla rahmi koç, ali koçu evden kovmalı :) gs çocukça düşünmüş.

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme26
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Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Acun ılıcalı Türkiye işin beka sorunudur , ahlaki yönden onun ve programlarının verdiği zararı başka veren kişi yok..tv 8 - 8,5 - exxen hepsi derhal kapatılmalı…

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Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıPerwer:

Acun Ilıcalı karanlık bir Çamurdur ve herkesin bu kişiden uzak durması lazım. Yakında mutlaka kokusu çıkacaktır.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

bu adam bu kadar parayı kazanacak kaynağı nereden buluyor geliri gideri neden araştırılmıyor yaptıklarından kazanabilecekleriyle yaptığı harcamalar arasında çok büyük bir uçurum var benim gibi zamanında tüp taşıyarak eşeklik yapmış biri bunu anlayabiliyorsa yetkililer neden anlayamıyor dilan polatı haşat ettiler buna niye dokunamıyorlar

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Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Cahil Ertemmmm

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Haber YorumlarıEmin Alıç:

Böyle saçmalık duymadım demeyi isterdim. Lakin saçmalıklar kumpanyası

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