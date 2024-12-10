Acun Ilıcalı, ortağı Esat Yontuç'un başını yaktı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasındaki gerilim ve tansiyon her geçen gün artmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı arasında canlı yayında karşılıklı atışmalar ve sert söylemler ortaya atılmıştı.

GALATASARAY'DAN ESAT'A YASAK

Fakat bu olaylardan sonra yeni bir gelişme yaşandı. Galatasaray muhabiri İlhan Tüysüz'ün paylaşımına göre, sarı-kırmızılılar sezon başından itibaren Acun Ilıcalı'nın ortağı ve Galatasaraylı Esat Yontuç'un takım ile seyahat etmesini yasakladı.

Tüysüz, "Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Yönetimi'ne girdiğinden beri Esat Yontunç uçağa alınmıyormuş. Galatasaray Kulübü, gerekli aksiyonları almış ve almaya da devam ediyor. Mücadele sürüyor ve bu mücadeleyi destekliyorum" dedi.