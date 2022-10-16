Acun Ilıcalı'nın takımının stadında görülmemiş anlar! Hakem kale direklerini kestirdi

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin Birmingham'ı konuk ettiği mücadele öncesinde ilginç anlar yaşandı. Kale direklerinin normalden uzun olduğu tespit edilirken, hakemin talimatıyla direkler 5 santim kısaltıldı. Bu nedenle maç 25 dakika gecikmeyle başlarken, Hull City mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Ilıcalı'nın takımı düşüşünü sürdürürken son 7. maçında 6. mağlubiyetini aldı.