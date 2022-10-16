Acun Ilıcalı'nın takımının stadında görülmemiş anlar! Hakem kale direklerini kestirdi
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Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin Birmingham'ı konuk ettiği mücadele öncesinde ilginç anlar yaşandı. Kale direklerinin normalden uzun olduğu tespit edilirken, hakemin talimatıyla direkler 5 santim kısaltıldı. Bu nedenle maç 25 dakika gecikmeyle başlarken, Hull City mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Ilıcalı'nın takımı düşüşünü sürdürürken son 7. maçında 6. mağlubiyetini aldı.
Hull City ile Birmingham, İngiltere Championship'in 15. haftasında The MKM Stadium'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazanırken, karşılaşma öncesi ilginç anlar yaşandı.
HULL CITY'NİN YÜZÜ GÜLMÜYOR
Birmingham'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada penaltıdan Troy Deeney ve 47. dakikada Juninho Bacuna kaydetti. Mücadeleyi 2-0 kaybeden Acun Ilıcalı'nın takımı oynadığı son 8 maçta yalnızca 1 kez kazanırken, 7 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.
KALE DİREKLERİNİ KISALTTILAR
Karşılaşma öncesi ise Hull City'nin stadında ilginç anlar yaşandı. Kale direklerinin normalden uzun olduğu tespit edildi. Hakemin talimatıyla kale direkleri 5 santim kısaltıldı.