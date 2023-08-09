Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City neye uğradığını şaşırdı! 2. Lig ekibine yenilip ilk turda kupaya havlu attılar
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Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, İngiltere Lig Kupası 1. Tur maçında 2. Lig ekibi Doncaster'a 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
İngiltere Lig Kupası 1. Tur maçında Hull City ile Doncaster karşı karşıya geldi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull, mücadeleyi 2-1 kaybederek ilk turda turnavaya veda etti ve büyük hayal kırıklığı yarattı.
MILLER DUBLE YAPTI
Karşılaşmada Hull City'nin golü 3. dakikada Estupinan'dan geldi. Doncaster'a galibiyeti getiren golleri ise 15 ve 61. dakikada Miller, kaydetti.
OZAN TUFAN, 70'TE OYUNA GİRDİ
Milli futbolcu Ozan Tufan, 70. dakikada oyuna girerken performansıyla mağlubiyetin önüne geçemedi. Hull City bu sonuçla, İngiltere Lig Kupası'nda 2. Lig ekibine mağlup olarak turnuvadan elendi.
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