Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City lige fırtına gibi başladı! Ozan Tufan ilk maçında şov yaptı

Hull City ile Bristol City, İngiltere Championship'in ilk haftasında The MKM Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City 2-1 kazandı.

OZAN DENGEYİ GETİRDİ, SERI FİŞİ ÇEKTİ

Bristol City 30. dakikada Weimann ile 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla sona erdi. Hull City'e beraberliği getiren golü 72. dakikada Fenerbahçe'den transfer edilen Ozan Tufan atarken, 90+3. dakikada Galatasaray'ın eski futbolcusu Jean Michael Seri galibiyeti getiren sayıyı kaydetti.

ALLAHYAR İLK 11'DE MAÇA BAŞLADI

Maça 11'de başlayan milli oyuncu Ozan Tufan 73. dakikada yerini Docherty'e bıraktı. Ayrıca Hull City'nin Fenerbahçe'den transfer ettiği Allahyar da maça 11'de başladı ve 84. dakikada yerini Covil'e bıraktı.