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Acun Ilıcalı'nın takımı borç batağında

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'nin mali durumu endişe verici. Her hafta 602 bin euro zarar eden kulübün toplam borcunun ise 79.5 milyon euroya ulaştığı belirtildi. Ligde 24 haftada sadece 22 puan toplayabilen Hull City, küme düşme hattının hemen üstünde 22. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin her hafta 602 bin euro zarar ettiği ifade edildi.

HER HAFTA 22 MİLYON LİRA ZARAR EDİYORLAR

James Hoggarth ve futbol finans uzmanı Kieran Maguire'nin BBC'de yaptığı değerlendirmeye göre Hull City her hafta 602 bin euro (22 milyon 187 bin lira) zarar ediyor.

Ligde geride kalan 24 haftada sadece 22 puan toplayabilen Hull City 21. küme düşme hattının hemen üstünde 22. sırada yer alıyor.

TOPLAM BORÇ 2 MİLYAR 929 MİLYON LİRA

Kieran Maguire ayrıca Hull City'nin toplam borcunun 79.5 milyon euro (2 milyar 929 milyon lira) olduğu aktarıldı.

Acun Ilıcalı'nın takımı borç batağında
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMstf Byzt:

Kendi takımı borç batağında olan adamdan Fenerbahçeyi şampiyon yapmayı bekliyoruz Ali koç senden de bir cacık olmaz

Yorum Beğen64
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Haber YorumlarıTT:

Ülke futbolunun diplerde olmasının asıl sebebi, futbolun ehil ellerde olmamasıdır...

Yorum Beğen27
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Haber Yorumlarıhuseyin eskin:

Güle güle mürit efendi.

Yorum Beğen16
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Haber YorumlarıKazim Akgün:

Ali Başkan bide bu adamı başımıza bela ettin Defolun gidin Aziz Başkana kurban olun

Yorum Beğen5
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Haber YorumlarıPerwer:

Sorun değil, bu gereksiz adamın gereksiz boş programlarını izleyen kerizler sayesinde borçlar ödenecektir.

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Haber Yorumlarısüleyman koç:

şimdi bu borcu nasıl karşılıcak sizce fenerliler hele ceva pverin

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