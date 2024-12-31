Acun Ilıcalı'nın takımı borç batağında

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin her hafta 602 bin euro zarar ettiği ifade edildi.

HER HAFTA 22 MİLYON LİRA ZARAR EDİYORLAR

James Hoggarth ve futbol finans uzmanı Kieran Maguire'nin BBC'de yaptığı değerlendirmeye göre Hull City her hafta 602 bin euro (22 milyon 187 bin lira) zarar ediyor.

Ligde geride kalan 24 haftada sadece 22 puan toplayabilen Hull City 21. küme düşme hattının hemen üstünde 22. sırada yer alıyor.

TOPLAM BORÇ 2 MİLYAR 929 MİLYON LİRA

Kieran Maguire ayrıca Hull City'nin toplam borcunun 79.5 milyon euro (2 milyar 929 milyon lira) olduğu aktarıldı.