Acun Ilıcalı'nın takımı Antalya'ya geliyor! İşte maç yapacakları Süper Lig ekibi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Dünya Kupası arasında Antalya'ya gelerek iki hazırlık maçı yapacak. İngiliz ekibi 27 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında oynayacağı maçların birinde Başakşehir, diğerinde ise ismi henüz açıklanmayan bir Şampiyonlar Ligi takımıyla karşılaşacak.

İngiltere Championship ekibi Hull City, Türkiye'ye geliyor. Acun Ilıcalı'nın takımı Dünya Kupası için verilen arada Antalya'da iki hazırlık maçı yapacak.

BAŞAKŞEHİR İLE HAZIRLIK MAÇI YAPACAK

27 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında Antalya'da kalacak Hull City, bu süreçte iki hazırlık maçı yapacak. İngiliz ekibi bu karşılaşmaların birini Başakşehir ile diğerini ise ismi henüz açıklanmayan bir Şampiyonlar Ligi ekibiyle yapacak.

11 ARALIK'TA LİG MAÇINA ÇIKACAKLAR

4 Aralık'ta İngiltere'ye dönecek Hull City, ligde 11 Aralık'ta Watford ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.