Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship'in 11. hafta maçında sahasında Leicester City'i 2-1 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Championship'in 11. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Leicester City karşı karşıya geldi. The MKM Stadyumu'nda oynanan maçı Hull City, 2-1'lik skorla kazandı.

HULL CITY İŞİ İLK YARIDAN BİTİRDİ

Hull City'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Liam Miller ve 31. dakikada Joe Gelhardt kaydetti. Leicester City'nin tek golü 67. dakikada Aaron Ramsey'den geldi.

ENİS DESTAN FORMA GİYDİ

Trabzonspor'dan sezon başında Hull City'e transfer olan milli oyuncu Enis Destan karşılaşmaya 73. dakikada dahil oldu.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ ZAFER

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste üçüncü kez kazanan Hull City, puanını 18'e yükseltti. Leicester City ise 17 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Hull City, sahasında Charlton'u ağırlayacak. Leicester City, Milwall deplasmanına gidecek.

