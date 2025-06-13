Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'deki istifasının sebepleri ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'deki istifasının sebepleri ortaya çıktı
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Fenerbahçe'deki Asbaşkanlık görevinden sürpriz bir şekilde istifa eden Acun Ilıcalı'nın istifa sebepleri ortaya çıktı. Ilıcalı'nın istifasının en büyük sebebi olarak Jose Mourinho'nun takımda kalması ve Başkan Ali Koç'un bu duruma onay vermesi gösteriliyor. İkinci sebep ise futboldaki transfer yetkilerinin Ilıcalı'dan alınması olarak belirtiliyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Asbaşkanlık görevinden sürpriz bir şekilde istifa eden Acun Ilıcalı'nın istifa sebepleri ortaya çıktı.

EN BÜYÜK SEBEP MOURINHO

Ilıcalı'nın görevini bırakmasındaki en büyük sebebin Jose Mourinho olduğu öne sürülüyor. Portekizli hoca ile Başkan Ali Koç'un devam etmesi, istifanın birinci sebebi olarak gösteriliyor. Çünkü Ilıcalı yeni sezonda Mourinho'nun gitmesini istedi fakat Koç ise bu öneriye pek sıcak bakmadı.

İKİNCİ SEBEP: TRANSFER YETKİLERİNİN ALINMASI

İkinci sebep futboldaki bütün transfer yetkilerinin elinden alınması olarak aktarılıyor. Koç'un, Ilıcalı'ya "Sen sadece iletişimle ilgilen" dediği öğrenildi. Bu gelişmelerin üzerine Ilıcalı'nın, Sarı-Lacivertliler'den ayrılış sürecinin hızlandığı ve kendi isteği ile veda ettiği resmi kaynaklardan ifade edildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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