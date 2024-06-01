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Acun Ilıcalı kararını verdi! İşte Hull City'nin yeni teknik direktörü

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni teknik direktör olarak Hamburg'un eski çalıştırıcısı Tim Walter ile anlaşmaya vardı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, takımı Premier Lig'e çıkaramayan teknik direktör Liam Rosenior'dan boşalan koltuğa Tim Walter'ı getirdi.

TIM WALTER İLE ANLAŞTILAR

Hull City, Hamburg'un eski çalıştırıcısı Tim Walter ile anlaşma yapıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, 'Tim Walter'ı yeni baş antrenörümüz olarak duyurmaktan mutluluk duyuyoruz! Hoş geldin!' ifadeleri kullanıldı. Alman teknik direktör Tim Walter ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Acun Ilıcalı kararını verdi! İşte Hull City'nin yeni teknik direktörü

Haberler.com / Kaan Güler - Spor

Acun Ilıcalı Hull City Spor Haberler

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