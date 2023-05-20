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Acun Ilıcalı kapıyı gösterdi! Pelkas, Fenerbahçe'ye geri döndü

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin sezon başında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e kiralık olarak gönderdiği Dimitris Pelkas, sarı-lacivertlilere geri döndü.

İngiltere Championship ekibi Hull City'de kiralık olarak forma giyen Dimitris Pelkas'ın kaderi sezonun sona ermesiyle birlikte belli oldu.

FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNDÜ

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Pelkas'ın Fenerbahçe'ye geri döneceğini resmen açıkladı. İngiliz ekibiyle 26 maça çıkan Yunan futbolcu, sadece 2 kez gol atma başarısı gösterdi.

Acun Ilıcalı kapıyı gösterdi! Pelkas, Fenerbahçe'ye geri döndü

ADI PAOK İLE ANILIYOR

Pelkas, Fenerbahçe ile 2020 yılında 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Adı son günlerde PAOK ile anılan 29 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı bilinmiyor.

Acun Ilıcalı kapıyı gösterdi! Pelkas, Fenerbahçe'ye geri döndü

Haberler.com - Spor

Dimitris Pelkas Hull City Spor Haberler

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