Haberler

Acun Ilıcalı, Kanserle Mücadele Eden Taraftarına Anlamlı Bir Gün Yaşattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, alzheimer ve pankreas kanseri olan taraftar Owen Griffiths'i antrenmana davet ederek onun için unutulmaz bir gün düzenledi. Griffiths'in kızı Sophie, bu anı ömür boyu hatırlayacaklarını belirtti.

İngiliz ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, alzheimer ve pankreas kanseri olan 62 yaşındaki Hull City taraftarı Owen Griffiths'i tesislere ağırladı.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, 3 aylık ömrü kaldığı söylenen alzheimer ve pankreas kanseri olan 62 yaşındaki Hull City taraftarı Owen Griffiths'e hayatının en anlamlı günlerinden birini yaşattı. İleri evre alzheimer ve pankreas kanseriyle mücadele eden Griffiths, son dileği olarak ömrü boyunca desteklediği takımını antrenmanda ziyaret etti. Hull City antrenman tesislerinde gerçekleşen buluşmada Acun Ilıcalı, Owen'ı karşılayarak kendisiyle özel olarak ilgilendi. Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile futbolcular da Griffiths ve kızı Sophie ile yakından ilgilendi.

Buluşmada duygusal anlar yaşanırken sağlık sorunlarıyla mücadele eden taraftarın kızı Sophie, "Ben bugünü ömrüm boyunca unutmayacağım. Babam ise eve döndüğümüzde büyük ihtimalle her şeyi unutmuş olacak. O yüzden her gün ona bu hikayeyi okuyacağım" şeklinde konuştu.

Ilıcalı'nın taraftarına olan jesti İngiliz medyasında da geniş yer buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü

20 vatan evladına veda! Törendeki görüntü yürek yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam

Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Yunanistan'ın skandal paylaşımına AK Parti'den sert tepki

Yunan küstahlığı geri adımla bitti! AK Parti'den paylaşıma sert tepki
Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam

Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam
Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı

Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı
Tedesco listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor

Başkana listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor
Tehlikeyi sezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında partilileri uyardı

Tehlikeyi sezip partilileri uyardı: Aman diyorum, buna fırsat vermeyin
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi

Şehitlerimize son veda
Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Aldığı karar Fener taraftarını kahretti
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın vasiyeti yerine getiriliyor

Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği uygulanacak
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
Gazze'de yürek burkan manzara, çadırları su bastı

Yağmur Gazze'deki Filistinlileri vurdu: Çadırları su bastı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.