Acun Ilıcalı herkesi ters köşe yaptı! Hull City'nin yeni teknik direktörü efsane isim Andy Dawson oldu

Shota Arveladze ile yolların ayrılması sonrası yeni teknik direktörünün kim olacağı merakla beklenen Hull City'de karar verildi. İngiliz ekibinin sahibi Acun Ilıcalı, takımın yeni hocasını resmen açıkladı.

ANDY DAWSON İLE YOLA DEVAM EDİLECEK

Bir süredir Pedro Martins ile görüşme halinde olan Hull City, Portekizli hoca ile anlaşma sağlayamadı. Bunun üzerine Ilıcalı, Wigan maçına da takımın başında çıkan kulüp efsanesi Andy Dawson ile yola devam kararı aldı.

Andy Dawson

"BU BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Hull City internet sitesinde yayınlanan açıklamasında Ilıcalı, "Ekibimiz kulüp efsanesi Andy Dawson ile güvenli ellerde. Onun ve ekibinin Çarşamba günü yaptığı işten çok memnunuz. Taraftarların Andy'ye ve futbolculara desteği inanılmazdı. Bunları göz önünde bulundurarak bir sonraki açıklamaya kadar Andy takımın başında yer alacak. Dünyanın dört bir yanından yüksek kalibreli teknik direktörlerin ilgisini çektik ve bu kulübü başarıya taşıyacak doğru kişiyi bulana kadar tüm seçenekleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu bizim için çok önemli bir karar ve aceleye getirmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

GALİBİYETLE BAŞLADI

Andy Dawson yönetiminde Wigan maçına çıkan Hull City, rakibi 2-1 mağlup ederek 5 maç sonra ilk galibiyetini almıştı.