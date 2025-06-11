Acun Ilıcalı Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeliğinden Ayrıldı

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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Acun Ilıcalı, kulüp için duyduğu sevgi ve bağlılık üzerine bir teşekkür mesajı yayımladı. Fenerbahçeli olmaktan duyduğu gururu ve geçirdiği süreyi anlattı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Acun Ilıcalı, "teşekkür" mesajı yayımladı.

Acun Ilıcalı, sosyal medya paylaşımında "Ben Fenerbahçeli doğdum. Sarı-lacivert forma, çocukluğumdan bu yana hayatımın en saf ve en coşkulu parçası oldu. Yönetim kurulu çatısı altında geçirdiğim bu süreçte zaman zaman zorluklar yaşasam da her anı benim için büyük bir onurdu. Eleştiriler aldım, destek gördüm, mücadele ettim ama hiçbir zaman şunu unutmadım: Burada her şey Fenerbahçe içindi. Sayın başkanımız Ali Koç'a, birlikte görev yaptığım değerli yönetici arkadaşlarıma, birbirinden değerli sporcularımıza, kulüp çalışanlarına ve en önemlisi, büyük Fenerbahçe taraftarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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