Acun Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarının beklediği haberi verdi: Teklifimizi yaptık

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, takımın transfer hamleleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Orta saha transferi için müjdeli haberi sarı-lacivertli taraftarlara veren Ilıcalı, yapılan eleştirilere de haklı buldu.

"AMRABAT İÇİN TEKLİF YAPTIK"

Bir süredir gündemde olan Amrabat hakkında konuşan Ilıcalı, "Sofyan Amrabat transferinde 1 yıl kiralık, sezon sonu satın alma opsiyonlu teklif yaptık. Çok rakamlara girmek istemiyorum. Biz bir yandan Fenerbahçe'yi de düşünmek zorundayız" dedi.

"TARAFTARIMIZ HAKLI"

Orta saha transferinin geç kaldığı için eleştirileri haklı bulduğunu ifad eden Ilıcalı, "Bütün her şeyimizi Fenerbahçe'ye adadık. Taraftarımız haklı. Gecikirse eleştiri olacaktır. Orta saha transferi için çalışmalarımızı hızlandırdık. Ancak kulübün ekonomik yapısını da düşünmeliyiz" ifadelerini kullandı.