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Acun Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarının beklediği haberi verdi: Teklifimizi yaptık

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, takımın transfer hamleleri hakkında açıklamalarda bulundu. Orta saha transferi için Sofyan Amrabat'a 1 yıl kiralık ve sezon sonu satın alma opsiyonlu teklif yaptıklarını belirten Ilıcalı, taraftarın eleştirilerine de yanıt vererek, transfer çalışmalarını hızlandırdıklarını ve kulübün ekonomik yapısını da düşündüklerini ifade etti.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, takımın transfer hamleleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Orta saha transferi için müjdeli haberi sarı-lacivertli taraftarlara veren Ilıcalı, yapılan eleştirilere de haklı buldu.

"AMRABAT İÇİN TEKLİF YAPTIK"

Bir süredir gündemde olan Amrabat hakkında konuşan Ilıcalı, "Sofyan Amrabat transferinde 1 yıl kiralık, sezon sonu satın alma opsiyonlu teklif yaptık. Çok rakamlara girmek istemiyorum. Biz bir yandan Fenerbahçe'yi de düşünmek zorundayız" dedi.

"TARAFTARIMIZ HAKLI"

Orta saha transferinin geç kaldığı için eleştirileri haklı bulduğunu ifad eden Ilıcalı, "Bütün her şeyimizi Fenerbahçe'ye adadık. Taraftarımız haklı. Gecikirse eleştiri olacaktır. Orta saha transferi için çalışmalarımızı hızlandırdık. Ancak kulübün ekonomik yapısını da düşünmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (5)

okan:

seçimden önce atıp tutuyordun. "durdursunlar durdurabiliyorlarsa" diyordun. şimdi "kulübün mali yapısı" mı diyorsun.

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Yunus Akcan:

Transfer dönemi henüz kapanmadı. Sonlara doğru fiyatlar düşecek. Fenerbahçe taraftarı hiç itidalli davranmıyor. Ferdiden gelen parayla elimiz rahatladı

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Mahmud Amaç:

BIR FERDI ETMEZ!! Sadece isim degil gönülde vermek lazimdi. Ferdiyi berbat bi takima sattiniz. Daga buyuklerine layikti.

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Hakan Ucan:

Masal dinlemekten bıktık , Ne orta sahaymış arkadaş 2 yıldır bi çözemediniz. Transfer sezonu biterken bir iki çöp futbolcu alırsınız, yıllardır aynı terane

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Muhammet Ülker:

bu haber'de fiorentina nın antremanı ne alaka?

1
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