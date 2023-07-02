Performansı akıllara zarar! Acun Ilıcalı'nın takımı Manchester City'nin yıldızını transfer etti
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Manchester City'den 20 yaşındaki Liam Delap'ı kadrosuna kattı. Delap, Manchester City U21 takımında bu sezon 35 gol, 9 asistlik katkı sağladı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Manchester City'den 20 yaşındaki Liam Delap'ı transfer etti.
LIAM DELAP'I TRANSFER ETTİLER
İngiliz ekibi, transferde harekete geçti. Kulüp, bonservisi Premier Lig şampiyonu Manchester City'de bulunan 20 yaşındaki futbolcu Liam Delap'i kadrosuna kattı.
44 GOLE KATKI VERDİ
20 yaşındaki yıldız futbolcu, Manchester City U21 takımıyla çıktığı 36 maçta 35 gol, 9 asist katkısı sağladı.