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Performansı akıllara zarar! Acun Ilıcalı'nın takımı Manchester City'nin yıldızını transfer etti

Spor Haberleri

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Manchester City'den 20 yaşındaki Liam Delap'ı kadrosuna kattı. Delap, Manchester City U21 takımında bu sezon 35 gol, 9 asistlik katkı sağladı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Manchester City'den 20 yaşındaki Liam Delap'ı transfer etti.

LIAM DELAP'I TRANSFER ETTİLER

İngiliz ekibi, transferde harekete geçti. Kulüp, bonservisi Premier Lig şampiyonu Manchester City'de bulunan 20 yaşındaki futbolcu Liam Delap'i kadrosuna kattı.

44 GOLE KATKI VERDİ

20 yaşındaki yıldız futbolcu, Manchester City U21 takımıyla çıktığı 36 maçta 35 gol, 9 asist katkısı sağladı.

Acun Ilıcalı durdurulamıyor! Manchester City'nin yıldızını transfer etti

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Acun Ilıcalı Hull City Spor Haberler

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