Acun Ilıcalı'dan şaşırtan transfer! Fenerbahçe'nin Miami doğumlu genç golcüsü Bora Aydınlık, Hull City'de

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki forveti Bora Aydınlık, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e kiralandı. Miami'de dünyaya gelen Aydınlık'ın çifte vatandaşlığı var.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den 18 yaşındaki forvet Bora Aydınlık'ı renklerine bağladı. Genç golcü, 1 yıl kiralık olarak İngiliz ekibinin formasını giyecek.

SEZONU HULL CITY'DE GEÇİRECEK

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Akademimizden yetişen oyuncularımızdan Bora Aydınlık İngiltere'nin Hull City Kulübüne bir yıllığına kiralanmıştır. Genç oyuncumuza başarılı bir sezon dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bora Aydınlık

MIAMI DOĞUMLU

Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrinde doğan dünyaya gelen Bora, 2015'te Fenerbahçe altyapısına katıldı. 18 yaşındaki futbolcu sezon başında Zenit ile oynanan ve 2-2 biten karşılaşmada attığı golle dikkat çekmişti.