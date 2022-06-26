Acun Ilıcalı'dan Rıdvan Dilmen sürprizi! Beraber program yapacağı diğer isimler daha bomba

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8.5 yeni sezona fırtına gibi girmeye hazırlanıyor. Hakemliği bırakan Fırat Aydınus ve ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen ile anlaştığı öne sürülen Ilıcalı'nın ikiliye beraber program yaptıracağı iddia edildi.

"FIRAT HOCAM KEŞKE BİZİM KANALIMIZDA ÇALIŞSA"

Ajansspor'un haberine göre, futbol dünyası ile çok yakın ilişkileri olan bunun yanı sıra futbol sevgisini Championship ekibi Hull City'i alarak üst bir seviyeye taşıyan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde eski hakem Fırat Aydınus ile bir araya geldi. Ilıcalı, sosyal medya hesabından Aydınus ile berebar çekilmiş fotoğrafını paylaşırken, "Fırat Hocam keşke bizim kanalımızda çalışsa" ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI'DAN ÇILGIN KADRO

Acun Ilıcalı'nın bu paylaşımının ardından ise bomba bir iddia geldi. Özellikle sosyal medyada yer alan haberlere göre, Fırat Aydınus, Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8.5' kanalında program yapacak.

GEÇEN SEZONU TRT'DE GEÇİRDİ

Rıdvan Dilmen, geride kalan Süper Lig sezonunu TRT Spor'da yayınlanan Yüzde 100 Futbol programında yorumlamıştı. Sezon içinde bazı programlara katılmayan Rıdvan Dilmen'in TRT ile sorun yaşadığı ve programdan ayrılacağı iddia edilmiş ancak Dilmen sezonu TRT'de tamamlamıştı.

MURAT KOSOVA İLE YENİDEN BULUŞUYORLAR

Rıdvan Dilmen ile sunucu Murat Kosova arasındaki birliktelik ise eskiye dayanıyor. Dilmen ve Kosova, Yüzde Yüz Futbol programının NTV ekranlarında yayınlanan ilk döneminde birlikte ekrana çıkmışlar ve uzun süre boyunca ikili olarak programa devam etmişlerdi.

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