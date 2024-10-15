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Acun Ilıcalı'dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama

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A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında İzlanda'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmanın yayıncısı TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, maç sırasında ekrana gelen bahis sitesi reklamları hakkında açıklama yaptı. Ilıcalı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, reklam panolarının İzlanda Federasyonu'na ait olduğunu ve bu konuda herhangi bir anlaşma yapmadıklarını belirtti.

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın yayıncısı TV8 ekranlarında maç oynanırken gösterilen bahis sitesi reklamları ile ilgili kanalın sahibi Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi.

"BİZİMLE UZAKTAN YAKINDAN İLGİSİ YOK"

Acun Ilıcalı açıklamasında, "Öncelikle Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Reklam panolarıyla ilgili somut bir cevap vereyim; LED ekranlar İzlanda Federasyonu'na ait, bizimle uzaktan yakından ilgisi yok. Bunu kasten manipüle edenlere; biz herhangi bir anlaşma yapmadık, paranın yarısını da almadık" dedi.

Acun Ilıcalı'dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Sosyal Medya Acun Ilıcalı Milli Takım Televizyon İzlanda Türkiye Medya Spor Tv8

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Yorumlar (17)

Orhan Demir:

Acurrrr... GSye laf atiyordun, madem öyle sansürleseydin ya!

126
46
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AkliFikri Net:

Nedense, tüm reklamlar Türkçe idi ve bunu İzlanda federasyonu organize etmişti.. Yerseniz..!!!

118
17
yanıtYanıtla
cemalettin acar :

maydanoz dönerle,izlanda futbol federasyonu anlaştı zaten,sen hayrına maç yayınladın. bırak bu işleri,işine gelen taraftan konuşma

105
9
yanıtYanıtla
Sinan Bulduk:

Hokkabaz..

80
9
yanıtYanıtla
sedat aslan:

yav he hee heeee

59
8
yanıtYanıtla
Sedat Onat:

İnsanlarla dalga geçme Acun, onlar senin reklamların, İzlanda da mydanoz döner mi var onunda reklamı vardı sadece senin reklamlarını gördük şimdi kıvrıma

43
4
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yüksel akkoyun:

pensilvanyasporlular maçları tv8 den değil, samanyolundan izlesin.

17
15
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slim shady:

Bir taraftar grubu düşünün ki dikkat dağıtma uzmanı! GS kendini aklama çabası içinde! Sosyal medyadan saldırıyor heryere ama nafile! GS illegal bahis parası yemiş kardeşim neyin savunması bu! Bu CEZASIZ kalmamalı!

7
18
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Yargic:

TV8bet arkadaşınin acun el altından sende ortaksin

17
5
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Güven Korkmaz:

Heee inandik

16
5
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