Acun Ilıcalı'dan istifa iddialarına yanıt

Acun Ilıcalı'dan istifa iddialarına yanıt
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sosyal medyada hakkında çıkan istifa iddialarını yalanladı. İddiaların kısa sürede gündem olması sonrası Ilıcalı, Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Ilıcalı, 'Böyle bir şey yok. Hiçbir sıkıntı yok.' ifadelerini kullanarak iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Süper Lig devi Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile asbaşkan Acun Ilıcalı'nın aralarının kötü olduğu yönündeki iddialar üzerine açıklama geldi.

Sosyal medyada, Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldığı iddiaları kısa sürede gündem olurken, bu haberin gerçek olmadığı açıklandı.

"HİÇBİR SIKINTI YOK"

Acun Ilıcalı, Ekol TV'den Sezgin Gelmez'e yaptığı açıklamada "Böyle bir şey yok. Hiçbir sıkıntı yok." dedi. Açıklamalarına devam eden Acun Ilıcalı "Ne diyebilirim ki, yalan haber" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBlue Dream:

Ya bunların alayı yüzsüz!

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Haber YorumlarıMGk:

Bu fenerin alayı fetöcü başkasına çamur atıyorlar.. Aziz Yıldırım bunun için Dominik de Fetöcülere pasaport dağıtıyor dedi savcılar da tık yok

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