Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarına çılgın jest! Çekilişte adı çıkanlar yaşadı

İngiltere Championship ekibi Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, İngiliz taraftarlara kendini tanıtmaya devam ediyor. Ilıcalı son olarak taraftarlara yapacağı jestle gündeme geldi.

"BİRLİKTE HARİKA BEŞ GÜN GEÇİRECEĞİZ"

Acun Ilıcalı çekilişle belirlenecek 500 Hull City taraftarını 5 günlüğüne Antalya'ya tatile getireceğini duyurdu. Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Birlikte harika bir beş gün geçireceğimiz, eğleneceğimiz ve Covid sonrası ferahlayacağımız bir otele gideceğiz. Gelip Türkiye'de misafirimiz olacaksınız." dedi.

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