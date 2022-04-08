Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarına çılgın jest! Çekilişte adı çıkanlar yaşadı - Haberler

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Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarına çılgın jest! Çekilişte adı çıkanlar yaşadı

Haberler.com - Spor
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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, İngiliz ekibinin taraftarlarına büyük bir jest yapmaya hazırlanıyor. Ilıcalı, çekilişle belirlenecek 500 Hull City taraftarını 5 gün Antalya'ya tatile getireceğini açıkladı.

İngiltere Championship ekibi Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, İngiliz taraftarlara kendini tanıtmaya devam ediyor. Ilıcalı son olarak taraftarlara yapacağı jestle gündeme geldi.

Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarlarına çılgın jest! Çekilişte adı çıkanlar yaşadı

"BİRLİKTE HARİKA BEŞ GÜN GEÇİRECEĞİZ"

Acun Ilıcalı çekilişle belirlenecek 500 Hull City taraftarını 5 günlüğüne Antalya'ya tatile getireceğini duyurdu. Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Birlikte harika bir beş gün geçireceğimiz, eğleneceğimiz ve Covid sonrası ferahlayacağımız bir otele gideceğiz. Gelip Türkiye'de misafirimiz olacaksınız." dedi.

Haberler.com - Spor

İngiltere Championship Ligi, Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Haberler

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