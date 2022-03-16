Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! Sergen Yalçın, Survivor için Dominik'te - Haberler

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Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! Sergen Yalçın, Survivor için Dominik'te

Haberler.com - Spor
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Beşiktaş eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Dominik Cumhuriyeti'ne gitti. Deneyimli hoca, 27-28 Mart'ta yayınlanacak birleşme partisindeki şarkı yarışmasında jüri koltuğuna oturacak.

Beşiktaş ile yolları ayıran teknik direktör Sergen Yalçın bir süredir gözlerden uzaktı. Deneyimli hoca, Acun Ilıcalı'nın yarışması Survivor'da jüri üyeliği yapmak için Dominik Cumhuriyeti'ne gitti.

JÜRİ KOLTUĞUNA OTURACAK

Sergen Yalçın, TV8'de yayınlanacak Survivor birleşme partisindeki şarkı yarışmasında jüri koltuğunda oturacak. Survivor ekibinde yer alan doktor Serhad Ömercikoğlu Dominik'te Sergen Yalçın ile bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! Sergen Yalçın, Survivor için Dominik'te

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SIFIR ÇEKTİ

Beşikaş'a geçen sezon çifte kupa kazandıran teknik direktör Sergen Yalçın, bu sezon üst üste alınan başarısız sonuçlar ve Şampiyonlar Ligi'nde puan alınmasının ardından görevden ayrılmıştı. Deneyimli hocanın yönetiminde 83 maça çıkan siyah-beyazlılar, 47 galibiyet, 12 beraberlik ve 24 mağlubiyet aldı.

Haberler.com - Spor

Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı, Survivor, Spor, Haberler

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