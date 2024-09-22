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Acun Ilıcalı'dan derbi sonrası ilginç yorum: Osimhen çok mu iyi oynadı?

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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı "Jose Mourinho gerekli müdahaleleri yapacaktır. Bir futbolcu çok iyi oynamayabilir. Osimhen çok mu iyi oynadı bugün, En-Nesyri de iyi oynamadı. Forvetler derbilerde çok pozisyon bulamaz. Gelecekle ilgili iyimserim. Taraftarımız üzülmüştür ama bunun altından hep beraber kalkıp ileri gideceğiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında derbide Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle noktalandı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı; "Hepimiz çok üzgünüz. Bir maçla şampiyon olunmuyor, kaybedilmiyor. Takımımızın oyunu gayet pozitif. İstatistiklerde üstteyiz. Tabii ki futbol sonuç oyunu kaybettik. Geçen sene 5 puan öndeydik, bu şampiyonluğu getirmedi. 5 puan geride olmak da şampiyonluktan koparmadı. Biz Fenerbahçe'yiz, güçlü camiayız. Bir mağlubiyet camiayı sarsmaz. Kadromuzdan, hocamızdan memnunuz, güveniyoruz. Bizim açımızdan hiçbir şekilde yarıştan kopma, ümitsizlik, karamsarlık yok. Yol kazasıdır. Maç kaybedilir.

"BAŞARININ YOLU HATALARIN DÜZELTİLMESİDİR"

Gelecekle ilgili karamsarlık yok. Bu yol kazası. Mühim olan ortaya konan futbol. 4-5 pozisyonumuz var. İstatistiklerde, gol pozisyonlarında 2 katı rakamlarımız var. Oynanan oyuna bakarım. Bu durumda gelecekle ilgili iyimserim ama bugün için çok üzgünüm. Geriye bakmak istemiyoruz, ileriye bakıyoruz. Geriyi konuşmayacağız. Yarından itibaren gelecekle ilgili tekrar çalışmalara başlayacağız. Söylüyorum, herhalde futbolla ilgili herkes bilir ki eylül aynın ortasını geçmiş bir dönemde 8 aylık süreçle ilgili ne gibi bir durumu olabilir. Başarının yolu hataların düzeltilmesi ve takımın ileri gitmesidir.

"FORVETLER DERBİLERDE ÇOK POZİSYON BULAMAZ"

Jose Mourinho gerekli müdahaleleri yapacaktır. Bir futbolcu çok iyi oynamayabilir. Osimhen çok mu iyi oynadı bugün, En-Nesyri de iyi oynamadı. Forvetler derbilerde çok pozisyon bulamaz. Bireysel performanslara girmeye gerek yok. Çok ayıp olur bir futbolcu için. Oosterwolde için futbolcu değil deniyordu, nereye geldiği ortada. İrfan Can ıslıklanıyordu, geldiği durum ortada. Gelecekle ilgili iyimserim.

Taraftarımız üzülmüştür ama bunun altından hep beraber kalkıp ileri gideceğiz. Protokol tribününde ufak tefek şeyler oldu. Maçın tansiyonudur. Gerginlik olur. Anormal bir durum olmadı. Ortada 90 puan daha var. Aynı puanı tutturabiliriz. Genel hesaplar çıkarmaya gerek yok. 1 maçtır, kaybettik, önümüze bakıyoruz. Takımda motivasyon eksikliği görmüyorum."

Acun Ilıcalı'dan derbi sonrası ilginç yorum: Osimhen çok mu iyi oynadı?
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Jose Mourinho Acun Ilıcalı Galatasaray Fenerbahçe Kadıköy Futbol Spor

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Yorumlar (18)

Himmet Yıldız:

Şu laflara bak rezil ettiniz Feneri Çocuk bunlar ya; Osimhen çok mu iyi oynadı? Onlar daha çok gol attı ondan kazandılar! Bu nedir ya. İnan fenerli değilim ama valla iyi dayandı bu taraftar sizin gibilere.

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Mahmut Şahin:

osimhen bizim problemimiz sanane ONUN NE OYNADIGINI GALATASARAY TEKNIK HEYETI VE TARAFTARLAR DEĞERLENDİRİR.ACUN EFENDİ

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Ali Orhan:

Kadıköy' de Galatasaraya yenilmek demek zaten şampiyonluğun gitmesi demek bütün maçlarda yenil ama kendi evinde Galatasaraya yenilme

53
3
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İzzettin Akbal:

Kendini paraya satan takımdan bir cacık olmaz

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Ahmet Kacarogullari:

bir hafta boyunca asariz keseriz ne oldu GS. faturayı kesip elinize verdi. şimdi.. uğraşın durun.buda. alikoca. kapak olsun

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1
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Yunus karakaş:

futbolu magazinciler yönetmesin kardeşim.

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Harun Kara:

Ben şundan eminim geçen seneki performansa ulaşamicaz. Acilen Tadic kesilmeli yerine İrfan Can oynamalı, Ambrabatı beğendim topu iyi kullanıyor İsmail kesilmeli. Schymanzkiyi ne yapıp yapıp kendine getirmeli. En Nesrye emek verilip forma sokulmalı belli kaliteli golcü. Bunlar tutarsa Fener bişeyler yapar. Birde Çağlar büyük maçlarda nedense kötü. Baceo bence daha sağlam

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Erkan Arslan:

Adam Gögsüyle Bir Pas Verdi Sonrasi FENNEViN SEYiNE TAM isaaabet Goooool Soktukkkk AGLA MAAAACUN HELE Bi Lig Sonunda Besinci Yildizimizi Gördükten SonraZatenn Aglamaya Dewam Edeceksiniz

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Alper Toprak:

Osimhen iyi oynasaydı 7-1 biterdi ...

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tolgn:

MACLARIN HEPSI SATILMIŞ ANLAYIN ARTIK. FUTBOL DIYE BIRŞEY YOK. SPOR YALAN. ACUN VE ALI KOC MILYARLARI YAPTILAR BUGÜN, HERŞEY ORTADA! TARAFTARIN 100 DE 90 HEPSI GENC, ONLARI UYUTMAK KOLAY. INANMAYIN ARTIK. FUTBOL KOMPLE MAFIA İŞİ

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