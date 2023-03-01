Acun Ilıcalı canlı yayında yaptı yapacağını! Ali Koç'tan bomba tepki: Sen var ya sen

Futbol camiasının depremzedeler için düzenlediği yardım kampanyasında sunucu olan Acun Ilıcalı, Ali Koç'un bir tanıdığı yayına bağlanınca yapılan bağışı 3 milyon TL'den 5 milyon TL'ye yuvarladı. Ali Koç, tanıdıkları için özel tarife açtığı söyleyen Acun Ilıcalı'ya "Sen var ya sen" diyerek parmak salladı.

TFF ve Kulüpler Birliği'nin depremzedeler için düzenlediği "Omuz Omuza" yardım kampanyasına futbol camiasının önemli isimleri katıldı. Spor kanallarının ortak düzenlediği yayında önemli destek toplandı.

"ÖZEL HASSASİYETİM VAR"

Ergunlar Lojistik Başkanı Faysal Ertürk, Ali Koç'a selamlarını iletip 3 milyon TL bağışta bulundu. Bu sözleri işiten Ilıcalı, "Ali Koç vasıtasıyla arayanlara özel hassasiyetim var. Onu 3 milyon olarak algılayamadım. 5 milyon TL" diyelim dedi, Ergün de bu talebi kabul etti.

PARMAK SALLADI

O anlarda kahkaha atan Ali Koç, Acun Ilıcalı'ya parmak sallayıp "Sen varya sen" dedi. Yaşananlar stüdyodakileri de güldürdü.