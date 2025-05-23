Acun Ilıcalı 1. Lig ekibine başkan oluyor

Acun Ilıcalı 1. Lig ekibine başkan oluyor
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Ünlü televizyoncu ve iş adamı Acun Ilıcalı'nın, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olan Sarıyer SK'nın başkanlığına aday olacağı iddia edildi. Mevcut başkan Salih Bayraktar'ın görevi bırakma kararı almasının ardından olağanüstü genel kurul kararı alındı. Ilıcalı'nın adaylığını önümüzdeki günlerde açıklayacağı da gelen haberler arasında.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğa ulaşan Sarıyer SK'de başkan Salih Bayraktar görevi bırakma kararı aldı. Olağanüstü genel kurula gitmeye hazırlanan Sarıyer SK'de Acun Ilıcalı da adaylığını koyacak.

ŞAMPİYON YAPIP GÖREVİ BIRAKTI

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Salih Bayraktar, "Biz kongre kararı aldık. Devam etmeme kararı verdim. Kimseyle bir kırgınlığım yok. Sezon içerisinde almış olduğum bir karardı. Yeni bir oluşum olacak. Bu oluşumun önünü açmak için bu kararı aldım. Mevcut futbolcuların alacaklarını da sıfırlamaya çalışacağım. Bizim kadar temiz ve borçsuz bir kulüp olduğunu düşünmüyorum" dedi.

"ACUN ILICALI ADAY OLACAK" İDDİASI

Sarıyer'de tüm gözler 31 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olağanüstü genel kurula çevrilirken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarıyer Gazetesi'nin haberine göre ünlü iş adamı ve televizyoncu Acun Ilıcalı, Sarıyer Spor Kulübü Başkanlığı'na aday olacak. Ilıcalı'nın önümüzdeki günlerde adaylığını açıklayacağı belirtiliyor.

İddiaların sorulması üzerine konuşan Sarıyer SK Başkanı Salih Bayraktar, Acun Ilıcalı'nın aday olup olmayacağına dair bir bilgisinin olmadığını söyledi. Hull City ve Maribor kulüplerinin sahibi olan Acun Ilıcalı aynı zamanda Fenerbahçe Asbaşkanı olarak görev yapıyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Bu adamın derdi Fenerbahçe aşkı falan değil kulüpler üzerinden bir şeyleri aklama peşinde. Ey gidi bunun peşinden giden Fenerbahçe taraftarı, siz daha çok uyutulursunuz.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Sarıyer'de börek yemeye gider gibi.

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