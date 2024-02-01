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Acun durmak bilmiyor! Trabzonspor'un yıldızına da imzayı attırdı

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna kattı. Ömür, Hull City ile 3.5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Transfer bedeli olarak Trabzonspor'a 5 milyon euro ve sonraki satıştan %50 pay ödenecek.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Trabzonspor'da gözden çıkarılarak kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna kattı.

5 MİLYON EURO %50 PAY

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Hull City, Abdülkadir Ömür'ü bonuslarla birlikte 5 milyon euro ve sonraki satıştan %50 pay karşılığında kadrosuna kattı. Ömür, Hull City ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

6 ASİST YAPTI

Bordo-mavili takımla bu sezon toplamda 16 maça çıkan Ömür, söz konusu maçlarda gol atamazken 6 kere asist kaydetti.

Acun durmak bilmiyor! Trabzonspor'un yıldızına da imzayı attırdı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Abdülkadir Ömür Acun Ilıcalı Trabzonspor Hull City Futbol Spor Haberler

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