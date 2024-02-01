Acun durmak bilmiyor! Trabzonspor'un yıldızına da imzayı attırdı
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna kattı. Ömür, Hull City ile 3.5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Transfer bedeli olarak Trabzonspor'a 5 milyon euro ve sonraki satıştan %50 pay ödenecek.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Trabzonspor'da gözden çıkarılarak kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna kattı.
5 MİLYON EURO %50 PAY
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Hull City, Abdülkadir Ömür'ü bonuslarla birlikte 5 milyon euro ve sonraki satıştan %50 pay karşılığında kadrosuna kattı. Ömür, Hull City ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
6 ASİST YAPTI
Bordo-mavili takımla bu sezon toplamda 16 maça çıkan Ömür, söz konusu maçlarda gol atamazken 6 kere asist kaydetti.