Acun durmak bilmiyor! Trabzonspor'un yıldızına da imzayı attırdı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Trabzonspor'da gözden çıkarılarak kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna kattı.

5 MİLYON EURO %50 PAY

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Hull City, Abdülkadir Ömür'ü bonuslarla birlikte 5 milyon euro ve sonraki satıştan %50 pay karşılığında kadrosuna kattı. Ömür, Hull City ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

6 ASİST YAPTI

Bordo-mavili takımla bu sezon toplamda 16 maça çıkan Ömür, söz konusu maçlarda gol atamazken 6 kere asist kaydetti.