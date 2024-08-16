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Acun Ilıcalı'ya tribünde büyük şok! Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Lille'ye elendiği maçta tribünde olan Acun Ilıcalı, öfkeli bir taraftarın hışmına uğradı. "Acun Turabi nerede Turabi?" sorusunu yönelten taraftar, ardından "Allah belanı versin Acun... Hallere bak hallere" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e elendiği maçta Acun Ilıcalı ile tribündeki bir taraftar arasında yaşanan ilginç olay sosyal medyada viral oldu.

"ÇOK SAĞLAM GELİYORUZ" DEMİŞTİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, daha önce yaptığı açıklamalarda "Çok sağlam geliyoruz. Şampiyon olabilecek miyiz tedirginliği bile olmayacak" demişti. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde alınan başarısız sonuçlar, taraftarı öfkelendirdi.

TARAFTAR ACUN'A FENA PATLADI

Fenerbahçe'nin 1-1 bir kalarak Şampiyonlar Ligi'nde elendiği Lille maçını tribünden takip eden Acun Ilıcalı, bir taraftarın fotoğraf çekilme isteğini geri çevirmedi. Bu anlarda duruma tepki gösteren başka bir taraftar ise "Acun Turabi nerede Turabi? Allah belanı versin Acun... Hallere bak hallere" sözleriyle Acun'a tepki gösterdi. Bu anlara ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (6)

Gürsel İşlek:

Acun yalan söylemiş alınan futbolular hiç de öyle aman aman adamlar değil Ferdiyi de satarlarsa bu sene de hüsran demektir

49
1
yanıtYanıtla
Emre:

cok ayip 50 yaşındaki adam boyle kaba olunmaz büyüğe saygi kalmamış ulkede 20 yaşındaki genç 80 yanındakine lan diye hitap eder oldu ne edeb ne ahlak kalmış toplumda

19
12
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CAN Işık:

Kim silker turabiyi

20
5
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Burak Tezel:

Neye göre beddua ettin, sırf zengin diye mi? Eğer skorsa maç ortada. Elinden geleni yaptılar.

5
3
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Murat Celik:

hiçbir şey anlayamadım olay neymiş

0
3
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