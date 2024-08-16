Acun Ilıcalı'ya tribünde büyük şok! Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e elendiği maçta Acun Ilıcalı ile tribündeki bir taraftar arasında yaşanan ilginç olay sosyal medyada viral oldu.

"ÇOK SAĞLAM GELİYORUZ" DEMİŞTİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, daha önce yaptığı açıklamalarda "Çok sağlam geliyoruz. Şampiyon olabilecek miyiz tedirginliği bile olmayacak" demişti. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde alınan başarısız sonuçlar, taraftarı öfkelendirdi.

TARAFTAR ACUN'A FENA PATLADI

Fenerbahçe'nin 1-1 bir kalarak Şampiyonlar Ligi'nde elendiği Lille maçını tribünden takip eden Acun Ilıcalı, bir taraftarın fotoğraf çekilme isteğini geri çevirmedi. Bu anlarda duruma tepki gösteren başka bir taraftar ise "Acun Turabi nerede Turabi? Allah belanı versin Acun... Hallere bak hallere" sözleriyle Acun'a tepki gösterdi. Bu anlara ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.