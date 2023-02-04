Açtı ağzını yumdu gözünü! Mağlubiyet sonrası konuşan Şenol Güneş: Hedefimiz bir takım oluşturmaktı başaramadık

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-0 kaybettikleri Sivasspor mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin bir takım oluşturmak istediğini belirten Güneş," Hedefimiz bir takım oluşturmaktı ama bunu maalesef oluşturamadık. Yediğimiz gol planlarımızı alt etti. 2 maçtaki 5 puan kaybını kabul edilemez. Şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldık." ifadelerini kullandı.

Süper Lig 23. haftasında Sivasspor'a konuk olan Beşiktaş'ın, 7 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Zorlu Sivasspor deplasmanında 1-0 kaybeden siyah beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş maç sonu açıklamalarda bulundu.

"OYUNU RAKİBE VERDİK"

Konsantre olmadıklarını belirten Güneş, "Düşündüğümüzün altında bir konsantrasyonla oynadık. Saha, alan, koşullar, rakibin oyununu biliyorduk. İlk dakikada bir atak yaptık. Sonra oyunu rakibe verdik. Rakibin uzun toplarına karşı uzun topla oynadık. Kısa paslar yapmamız gerekiyordu. Oyun git gele döndü ve bağlantı koptu. Taç atışından yediğimiz gol takımı paniğe soktu." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ TAKIM OLUŞTURMAKTI AMA BUNU BAŞARAMADIK"

İstediği takımı oluşturamadığını belirten Güneş, "Bazı oyuncuların kendi seviyelerinin altında oynaması da bizim için olumsuz. Hedefimiz bir takım oluşturmaktı ama bunu maalesef oluşturamadık. Fazla olanlar var, eksikler var. Yediğimiz gol planlarımızı alt etti. 2 maçtaki 5 puan kaybını kabul edilemez. Şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldık. Bu bir gerçek. Kaybedilen maçlardan sonra takım üzerinde moralsizlik oluyor. Maç bitti, üzgünüz, bize yakışan sonuç değil. Yapılacak tek şey bu takımı ayakta tutup, her maça final havasında çıkmak. Bunun dışında teslim olmak olmaz" ifadelerini kullandı.

"MOTİVASYON SEVİYEMİZ KAZANMAYA YETMEDİ"

Verdikleri mücadelenin kazanmalarına yetmediklerini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Aynı oyuncularla daha iyi oynayabileceğimizi düşünmemize rağmen gerekli pozisyonları bulamadık. Rakip golden sonra daha disiplinli oynadı. Oyun kontrolü bizdeydi, istediğimiz şutlar, ortalar, baskılar yeterli değildi. Bizi kontrol ederek oynadılar. Rakip bizim hatalarımızdan faydalandı. 0-0'da yaptıkları oyunu, 1-0'da daha iyi yaptılar. Motivasyon seviyemiz, kazanmaya yetmedi." dedi.

"YETERLİ POZİSYONUMUZ YOKTU"

Oyunun belli bölümlerinde kopmalar var diyen Güneş, "Rakibin direncini, temposunu düşerek daha tempolu oynamalıydık. Taç atıldığı zaman rakibi kontrol etmek gerekirken gol yedik. Ayağımızdaki topu rakibe verip döndük geriye. Oyunumuz, maçı kazanmaya yetmedi. Rakip de iyi kullandı. Takım oyunu oynadılar. Bizim takım oyunumuzun kopması formatı tamamen kopardı. Yeterli pozisyonumuz yoktu." dedi.

"TARAFTARIN TEPKİSİ SAĞLIKLI BİR TEPKİ DEĞİL"

Takımın sorumlusu benim diyerek sözlerine devam eden Güneş, "Bir gazetecinin, "Maç sonu taraftar yönetimi istifaya davet etti. Neler söylersiniz?" şeklindeki sorusuna tecrübeli teknik adam, "Beşiktaş'ın mağlubiyeti beni ilgilendirir. Takımın sorumlusu da benim. Maçı kazansaydık taraftar tepki göstermeyecekti. Kaybettik, 2 maçı da kazanabilirdik ama her şey bitti panik yapalım diye düşüncemiz yok. Taraftarın tepkisi sağlıklı bir durum değil" yanıtını verdi.