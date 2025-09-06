Haberler

Açtı ağzını yumdu gözünü! Ergin Ataman'dan FIBA'ya olay sözler

Açtı ağzını yumdu gözünü! Ergin Ataman'dan FIBA'ya olay sözler
Güncelleme:
Açtı ağzını yumdu gözünü! Ergin Ataman'dan FIBA'ya olay sözler
EuroBasket 2025 son 16 turunda İsveç'i 85-79 mağlup eden A Milli Basketbol Takımımız, çeyrek finale çıktı. Başantrenör Ergin Ataman maçın ardından, "Vücut ritmi diye bir şey var! Grup birincisi takımın maçını sabah 12:00'ye koyarsanız kötü başlarız! Bunu bekliyordum. FIBA'nın bize yaptığı ikinci saçmalık! Sabahın köründe oyuncuları buraya maça getiriyorsunuz" diyerek FIBA'ya sitem etti.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Türkiye'de başantrenör Ergin Ataman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"AMAÇLARINA ULAŞAMADILAR"

Mücadelenin ardından FIBA'ya sitem eden Ataman, "Vücut ritmi diye bir şey var! Grup birincisi takımın maçını sabah 12:00'ye koyarsanız kötü başlarız! Bunu bekliyordum.

FIBA'nın bize yaptığı ikinci saçmalık! Sabahın köründe oyuncuları buraya maça getiriyorsunuz. FIBA'ya teessüf ediyorum! Neyse amaçlarına ulaşamadılar!" dedi.

Siyonistler her alanda bizi sıkıştirmaya calisiyorlar! Ama başaramayacaklar.....

