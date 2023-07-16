Açıklama geldi! İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Gustavo Henrigue'ye yol göründü

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Gustavo Henrique için ayrılık açıklaması geldi. Oyuncunun temsilcisi, bazı Avrupa ve Brezilya kulüplerinin ilgilendiğini söyledi.

Takım yapılmasında çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Gustavo Henrique için ayrılık açıklaması geldi. 30 yaşındaki oyuncunun temsilcisi, "Gustavo için bize danışan ve oyuncu ile ilgilendiklerini söyleyen bazı Avrupa ve Brezilya kulüpleri oldu. Göreceğiz" ifadelerini kullandı.

KARTAL, KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Fenerbahçe'de savunma hattında takımdan ayrılması en muhtemel isimlerin başında Gustavo Henrique geliyor. İsmail Kartal, geçen sezon Jorge Jesus tarafından transfer edilen Brezilyalı oyuncuyu kadroda düşünmüyor.

İLGİLENEN KULÜPLER VAR

Sports Digitale'ye konuşan Brezilyalı futbolcunun temsilcisi, "Gustavo için bize danışan ve oyuncu ile ilgilendiklerini söyleyen bazı Avrupa ve Brezilya kulüpleri oldu. Göreceğiz" şeklinde konuştu.