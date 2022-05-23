Tepebaşı Belediyesi'nden Açık Havada Yoga Etkinliği - Haberler

Tepebaşı Belediyesi'nin fiziksel, zihinsel ve ruhsal bir öğreti olarak kent halkı ile buluşturduğu yoga etkinlikleri, açık havada vatandaşlar ile buluşmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, halk sağlığına katkıda bulunmak adına düzenlediği etkinliklere devam ediyor. Açık havada düzenlenen yetişkin yogası etkinliği de uzman eğitmenler gözetiminde yapıldı.

ETKİNLİK SONRASI KAHVE İKRAMI

Vücut esnekliğini ve dengesini artırmasının yanı sıra stres ve nefes alışverişine katkıları ile de bilinen yoga eğitimleri cumartesi günleri saat 10.00'da Özdilek AVM yanındaki koruluk alanda düzenliyor. Katılımcıların mat ve havlularını kendilerinin getirdiği etkinlik sonrasında kahve ikramı da yapılıyor.

Etkinliğe katılan Eskişehirliler açık havada spor yapmanın çok keyifli olduğunu belirterek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür ediyor. Yoga etkinliği hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 44 26 numaralı telefondan Mavi Masa hattına ulaşabiliyor.