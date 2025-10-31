Haberler

Abraham, Galatasaraylı minik taraftarla fotoğraf çektirdi! Yaptığı hareket gündem oldu

Güncelleme:
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Tammy Abraham, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen Galatasaraylı minik bir taraftarın isteğini kırmadı. Abraham'ın çekilen fotoğrafta minik taraftarın formasındaki Galatasaray armasını eliyle kapatması dikkat çekti. İngiliz oyuncunun bu hareketi bazı taraftarlar tarafından desteklense de bazı taraftarlar tarafından eleştiriyle karşılandı.

  • Beşiktaşlı futbolcu Tammy Abraham, Galatasaray forması giyen bir çocuk taraftarla fotoğraf çekildi.
  • Tammy Abraham, fotoğrafta Galatasaray formasındaki armayı eliyle kapattı.
  • Bu hareket sosyal medyada hem desteklendi hem de eleştirildi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın İngiliz golcü oyuncusu Tammy Abraham'dan çok konuşulacak bir hareket geldi.

GALATASARAYLI MİNİK TARAFTARI KIRMADI

Tammy Abraham, Galatasaray forması giyen küçük bir taraftarın fotoğraf çekilme isteğini geri çevirmedi. İngiliz futbolcu, minik taraftarla birlikte samimi poz vererek güzel bir anı bıraktı ancak 28 yaşındaki oyuncunun formadaki Galatasaray armasını eliyle kapatması dikkatlerden kaçmadı.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Deneyimli oyuncunun bu harekete kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, yaptığı bu hareket hem desteklendi hem de eleştirildi. Bazı futbolseverler Abraham'ın yaptığı hareketin doğru olduğunu düşünürken, diğer futbolseverler ise küçük taraftara karşı saygısızlık olarak yorumladı.

İşte o fotoğraf;

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
