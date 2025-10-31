Abraham, Galatasaraylı minik taraftarla fotoğraf çektirdi! Yaptığı hareket gündem oldu

Süper Lig devi Beşiktaş'ın İngiliz golcü oyuncusu Tammy Abraham'dan çok konuşulacak bir hareket geldi.

GALATASARAYLI MİNİK TARAFTARI KIRMADI

Tammy Abraham, Galatasaray forması giyen küçük bir taraftarın fotoğraf çekilme isteğini geri çevirmedi. İngiliz futbolcu, minik taraftarla birlikte samimi poz vererek güzel bir anı bıraktı ancak 28 yaşındaki oyuncunun formadaki Galatasaray armasını eliyle kapatması dikkatlerden kaçmadı.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Deneyimli oyuncunun bu harekete kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, yaptığı bu hareket hem desteklendi hem de eleştirildi. Bazı futbolseverler Abraham'ın yaptığı hareketin doğru olduğunu düşünürken, diğer futbolseverler ise küçük taraftara karşı saygısızlık olarak yorumladı.

İşte o fotoğraf;