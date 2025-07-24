Abraham'dan Shakhtar Donetsk'e tepki: Tur bitmiş gibi sevindiler, onlara göstereceğiz

Abraham'dan Shakhtar Donetsk'e tepki: Tur bitmiş gibi sevindiler, onlara göstereceğiz
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Beşiktaş forması giyen Tammy Abraham, Shakhtar Donetsk maçının ardından Ukrayna ekibine tepki gösterdi. Yıldız oyuncu yaptığı açıklamada, ''Zor bir maç oynadık. Shakhtar, iyi bir takım. Maçtan sonra tur bitmiş gibi sevindiler. Ben futbolda fazla şey tecrübe ettim. Kutlamalarını hatırlayacağız ve önümüzdeki hafta ne olacağını onlara göstereceğiz'' dedi.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'e 3-1 kaybetti.

ABRAHAM'DAN UKRAYNA EKİBİNE TEPKİ

Beşiktaş'ın yeni transfer Tammy Abraham, Shakhtar Donetsk maçının ardından açıklamalar yaparak Shakhtar Donetsk'e tepki gösterdi.

Ukraynalı oyuncuların sevinci ile ilgili konuşan Abraham, "Zor bir maç oynadık. Shakhtar, iyi bir takım. Bizden daha önce oynadılar, bizden daha zindeler. Bizim için iyi bir meydan okuma oldu. Maçtan sonra tur bitmiş gibi sevindiler. Ben futbolda fazla tecrübe ettim. Kutlamalarını hatırlayacağız ve önümüzdeki hafta ne olacağını onlara göstereceğiz." dedi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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