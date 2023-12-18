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Aboubakar öyle bir şey yaptı ki bu saatten sonra Beşiktaş'ta kalması mucize olur

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Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, alınan kadro dışı kararının ardından Instagram hesabı üzerinden Beşiktaş'ı takip etmeyi bıraktı. Bu hareket sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, siyah-beyazlı yönetimin Kamerunlu futbolcuyla yollarını ayırması bekleniyor.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde şok bir şekilde kadro dışı bıraktığı yıldız futbolcu Vincent Aboubakar, alınan kadro dışı kararının ardından soyal medya hesabından Beşiktaş'ı takipten çıktı.

GEÇEN HAFTA KADRO DIŞI KALDI

Ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından harekete geçen siyah-beyazlı yönetim geçtiğimiz hafta Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Jean Onana ve Rachid Ghezzal'ın takım içi uyumsuzlukları ve performansları düşüklüğü nedeniyle kadro dışı bırakmıştı.

BEŞİKTAŞ'I TAKİPTEN ÇIKTI

Kulübün kadro dışı bıraktığı isimlerden olan Aboubakar'dan şaşırtan bir hareket geldi. Kamerunlu golcü, sosyal medya hesabında Beşiktaş'ı takip etmeyi bıraktı.

TARAFTAR TOPA TUTTU

31 yaşındaki başarılı futbolcunun bu hareketi kısa sürede gündem olurken siyah-beyazlı taraftarlar, forvet oyuncusuna tepki gösterip takımdan ayrılmasını istedi.

Aboubakar öyle bir şey yaptı ki bu saatten sonra Beşiktaş'ta kalması mucize olur

Kaynak: Haberler.com / Spor

Vincent Aboubakar Beşiktaş Spor Haberler

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