Aboubakar'dan çok konuşulacak Icardi-Osimhen kıyaslaması

Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar, Ertem Şener Youtube kanalına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Neftçi Bakü forması giyen yıldız isim, Galatasaray'ın golcü isimleri hakkında dikkat çekici yorum yaptı.

''OSIMHEN BAŞKA NE YAPABİLİYOR?''

"Icardi mi, Osimhen mi?" sorusuna cevap veren Vincent Aboubakar, "Icardi iyi futbol oynuyor. Osimhen'de sadece gol var. Golü çıkarırsan başka ne yapabiliyor?" dedi.

''ABRAHAM'I GALATASARAY'A KOY DAHA ÇOK ATACAK''

"En-Nesyri, Osimhen, Onuachu, Abraham. En iyisi hangisi?" şeklindeki soruyu da yanıtlayan Kamerunlu golcü, Abraham'ın iyi bir futbolcu olduğundan bahsederek, "Abraham. Futbolu çok iyi biliyor. Takımın oyuncuyu kullanmayı bilmesi lazım. Eğer bir oyuncu gol atamıyorsa, etrafına iyi oyuncular almak lazım. Abraham'ı Galatasaray'a koy, daha çok gol atacak.'' sözlerini sarf etti.