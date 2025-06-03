Abouabakar'da sürpriz gelişme! Hiç beklenmedik bir yere gidebilir

Abouabakar'da sürpriz gelişme! Hiç beklenmedik bir yere gidebilir
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Fas ekibi Wydad Casablanca, Atakaş Hatayspor'dan ayrılan Vincent Aboubakar ile görüşmelere başladı.

Süper Lig'de küme düşen Atakaş Hatayspor'dan ayrılan Vincent Aboubakar için sürpriz bir gelişme yaşandı.

GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Fransız basınında yer alan habere göre; Fas temsilcisi Wydad Casablanca, Aboubakar'ı kadrosuna katmak üzere görüşmelere başladı.Fas temsilcisinin Kamerunlu golcüyü 15 Haziran'da başlayacak Kulüpler Dünya Kupası'ndan önce transfer etmeyi hedeflediği ve 33 yaşındaki yıldıza dolgun bir maaş önerdiği belirtildi. Aboubakar'ın Wydad Casablanca kulübüne cevap vereceği dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Hatayspor'da geride kalan sezonda 28 maçta süre bulan yıldız golcü Aboubakar, 8 gol atarken, 2 golün de pasını verdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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