- Abi-kardeş, sırt sırta vererek kick boksta şampiyonalara hazırlanıyor

Abisi Avrupa, kendisi Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

ELAZIĞ - Elazığ'da yaşayan Eyüphan ve Yusuf Eren Yıldırım, sırt sırta vererek Elazığ'a şampiyonluk getirmek için gece gündüz çalışıyor.

Elazığ'da 7 yıl önce başlayan ve büyük dereceler alarak Elazığ'a başarılar getiren Eyüphan Yıldırım, gözünü Avrupa Şampiyonası'na çevirdi. 2024 yılında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası için çalışmalarını sürdüren Yıldırım, kardeşi Yusuf Eren'in de kendisini örnek alarak kick boksa başlamasıyla birlikte maçlara birlikte hazırlanmaya başladı. Kardeşinin antrenörlüğünü üstlenen abisi, hem kendisinin hem de kardeşinin başarılı olması için gece gündüz demeden çalışmalarını devam ediyor. Hedeflerinin Elazığ'a şampiyonluk getirmek olduklarını belirten Yıldırım kardeşler, milli takımda ülkeyi temsil etmek istediklerini ifade etti.

Eyüphan Yıldırım: "Milli takımımızı temsil etmek istiyorum"

Yılbaşından sonra ocak ayında Türkiye Şampiyonası olduğunu belirten Eyüphan Yıldırım, "2024'ün ilk organizasyonu bizim için çok önemli bir müsabaka olacak. Burada güzel bir derece elde edip İstanbul'da yapılacak olan Dünya Kupası'nda da birinci olup daha sonra 3. basamak olan Türkiye Şampiyonası'nda da güzel dereceler elde edip Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızı temsil etmek istiyorum. 2024 benim için ayrı bir güzel olacak. Çünkü bu turnuvalara kardeşim Yusuf Eren Yıldırım ile beraber hazırlanıyoruz. Aynı zamanda kendisinin antrenörlüğünü yapıyorum. Müsabakalara beraber hazırlanıyoruz. Kardeşimle birlikte birinci olup milli takımda ülkemizi temsil etmek bizler için gurur verici olacak. Zaten kardeşim olduğu için biraz daha fedakarlık gösteriyorum. Gece gündüz tabiri caizse yatmadan kalkmadan çalışıyoruz. Hedefimiz Türkiye Şampiyonası'nda ve Dünya Kupası'nda birinci olup ülkemizi milli takımda temsil etmek" dedi.

Boks sporlarına abisini örnek alarak başladığını aktaran Yusuf Eren Yıldırım, "Bu spora başladığımda 10 yaşındaydım. Şimdi ise abimle birlikte maçlara hazırlanıyoruz. İnşallah 2024'de ben Dünya Şampiyonası'nda, abim de Avrupa Şampiyonası'nda büyük derecelere getirmek için çabalıyoruz. Sürekli antrenman yapıyoruz. Günde çift antrenmanları, sabahları koşu antrenmanları ve akşamları da güç antrenmanları yaparak sürekli çalışıyoruz. İnşallah ben Dünya Şampiyonası'nda, abim de Avrupa Şampiyonası'nda Elazığ'a şampiyonluk getireceğiz" ifadelerini kullandı.