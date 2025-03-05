Adnan Beker transferi CHP'yi alt üst etti! Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı

Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı
Çin, Trump'a açık açık meydan okudu: ABD savaş istiyorsa savaşa hazırız

Çin, Trump'a açık açık meydan okudu: Hazırız
Mimar Ece Gürel'in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar

Mimar Ece Gürel'in akrabasının iddiası şüpheleri iyice artırdı
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Abdurrahim Albayrak'tan çok konuşulacak sözler: Galatasaray'a yalvarıyorum

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın eski ikinci başkanı ve futbol şube sorumlusu Abdurrahim Albayrak, takımın içinde bulunduğu durumla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Sarı-kırmızılı camiaya takımın zirve yarışında 4 puan avantajı olduğunu hatırlatarak, panik yapılmaması gerektiğini söyleyen Albayrak, "Camiamıza yalvarıyorum, moral verelim. Bir beraberlikle böyle bir şey olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın eski ikinci başkanı ve futbol şube sorumlusu Abdurrahim Albayrak, Radyospor'da Özgür Sancar'ın konuğu oldu. Albayrak, sarı-kırmızılıların gündemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"PANİĞE GEREK YOK"

Abdurrahim Albayrak, "Camianın morale ihtiyacı vardı. Onun için bağlandım. Taraftarımıza sesleniyorum. Kimsenin paniklemesine gerek yok. Birlik olacağız ve Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Şu anda tek namağlup takım var Galatasaray. Tek lider var, Galatasaray. 4 puan önde, averajla önde... Bu panik nedir? İlk maçta da ikinci maçta da şansımız tutmadı, olabilir. Unutmayın ki bu takım 2 sene üst üste şampiyon oldu. Bu yönetimle oldu, bu taraftarla oldu. Kimsenin moral bozmasına gerek yok. Bu işler panikle olmaz. 8 dönem Galatasaray'da futbolun başında oldum. Bunun 6'sını şampiyonlukla tamamladık. Şu an yönetimde mevcut arkadaşlarıma da Okan hocaya da inanıyorum. Güvenim tamdır. Sakin kalacağız, soğukkanlı olacağız. 4 puan fark az değil. Takımımıza, yönetimimize moral verelim" dedi.

"CAMİAMIZA YALVARIYORUM"

Sözlerine devam eden Albayrak, "2 sene üst üste Galatasaray'ı şampiyon yapan rahmetli babam değil herhalde. Okan Buruk hocadır. Bu takım namağlup, yapmayın. Camiamıza yalvarıyorum, moral verelim. Bir beraberlikle böyle bir şey olabilir mi? 2-1'den sonra ben de çok üzüldüm. Kafama buz koydum... Kolay değil orada 2 puan bırakmak. Ama unutmayın ki Galatasaray 4 puan önde. Ne olur başkaları panik yapsın, biz yapmayalım. Hocanın da takımın da morale ihtiyacı var. Hocaya da oyunculara da güvenim sonsuzdur" ifadelerini kullandı.

"DURSUN ÖZBEK'E SÖYLEDİM

Albayrak, "Galatasaray yönetimi var. Futbola birkaç arkadaş bakıyor. Galatasaray Lisesi'nde ödül töreni vardı. Başkanla aynı masada oturduk. Neler yapılması gerektiğini başkana söyledim. Başkan da bana hak verdi. İkinci Başkanımız Metin Bey'e 'Abdurrahim Bey ile konuştuk. Sana talimat veriyorum, sen arkadaşlara bildir' dedi. Geçen sene de çok şeyleri başkanla konuştuk. O da gerekli tedbirleri aldı. Ben bazı gördüğüm aksaklıkları başkanımıza ilettim, o da Metin Bey'e söyledi. Bana bunlar yakışır, bunları yapmam lazım. Yönetim, Galatasaray'a gecesini gündüzünü vermiş, çalışıyorlar. Ben zaten onlarla hep beraberim. Ben sık sık Florya'ya gidemem. Devamlı gitsem yanlış anlaşılır" şeklinde konuştu.

VICTOR OSIMHEN SÖZLERİ

Abdurrahim Albayrak Osimhen için ise, "Osimhen'in hırsını gördün mü? Nasıl mutlu etti beni... Tüm futbolcuların Alanya maçında aynı arzuyla oynayacağına gönülden inanıyorum" sözlerini sarf etti.

"KEŞKE GALATASARAY'DA DEVAM ETSE"

Albayrak, Osimhen Galatasaray'da devam edecek mi?" sorusuna "Ah keşke devam etse... Icardi gibi o da bütün Galatasaraylıların gönlünde taht kurdu. Dikkat edin 2 ay sonra gidecek olan bir dünya yıldızı nasıl canıyla başıyla mücadele ediyor. Bütün liglerimizde oynayan futbolcular ondan ders alsın. Ne kadar profesyonel futbolcu olduğunu tüm dünyaya kanıtladı" yanıtını verdi.

FENERBAHÇE SORUSUNA YANIT

Abdurrahim Albayrak, "Fenerbahçe ile yaşanan polemik hakkında yorum yapmak ister misiniz?" sorusuna da "Onlara girmek istemiyorum. Tüm Müslüman aleminin Ramazanını kutluyorum. Mayıs geliyor, Mayıslar bizimdir Allah'ın izniyle" diyerek yanıt verdi.

Abdurrahim Albayrak'tan çok konuşulacak sözler: Galatasaray'a yalvarıyorum
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Netanyahu'nun uykularını kaçıran fotoğraf
img

Zincir markette vatandaşı aptal yerine koyan kampanya
img

Trump'ın "Mutlaka alacağız" dediği Grönland'ın lideri korkusuz çıktı
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAdem Erdem:

Ağla gs fb şampiyon olacak bjklı olarak temennim bu gs artık 10 sene ligde şampiyon olamaz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Trabzonspor’a valiz dolu parayla gidiyordum yine o yöntemi söyledin herhalde başkana şikeci

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin Güran'ın ölmeden önceki son isteği kahretti

Narin Güran'ın ölmeden önceki son isteği kahretti
Çağla Şikel'in kahvaltısını görenlerin ağzı açık kaldı

Çağla Şıkel, bir kez daha hayranlarının ağzını açık bıraktı
Özgür Özel, son açıklamasıyla Mansur Yavaş'ın önünü resmen kapattı

Özgür Özel, son açıklamasıyla Mansur Yavaş'ın önünü resmen kapattı
Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu

Devlette çalışan doktor, çektiği video ile istifa ettiğini duyurdu
Erkek arkadaşının hayatını kararttığı Mutlu Kaya'dan kötü haber

Mutlu Kaya'dan kötü haber
Görüntü Türkiye'den! Çatıya çıkan kızıl geyiğin acı sonu

Hikayenin sonu çok acı bitti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.