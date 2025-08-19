Abdullah Toprak, U20 Dünya Şampiyonasında Bronz Madalya Kazandı

Bulgaristan'da düzenlenen U20 Dünya Şampiyonası'nda serbest stil 65 kilogramda mücadele eden milli güreşçi Abdullah Toprak, bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu.

Kırgız rakibi Omurbek Asan Uluu'yu 10-0 teknik üstünlükle, İtalyan rakibi Alessandro Nini'yi 10-0 teknik üstünlükle, bronz madalya mücadelesinde ise Amal Dzhandubaev'i 14-10 yenen milli güreşçi, bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

