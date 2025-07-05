Abdullah Toprak, 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Abdullah Toprak, 65 kiloda bronz madalya kazandı. Toprak, finalde Ermeni rakibi Arman Musikyan'ı 10-0 yenerek başarı elde etti.

İtalya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Abdullah Toprak, 65 kiloda bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Caorle kentinde düzenlenen organizasyonda erkekler 65 kilo müsabakaları yapıldı.

Milli güreşçi Abdullah Toprak, Ermeni Arman Musikyan'ı 10-0 teknik üstünlükle yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
Nilsu Berfin Aktaş Bodrum'da aşk tazeledi

Bodrum'da aşk pozu! Ünlü oyuncu denizde romantizme yelken açtı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Altun'un konser geliri ağızları açık bıraktı

Sadece 48 kez sahneye çıktı, konser başına servet kazandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.