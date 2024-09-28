Abdullah Topaloğlu, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Türkiye Okçuluk Federasyonunun olağan genel kurulunda Abdullah Topaloğlu, yeniden başkanlığa seçildi.

Federasyonun 6. olağan ve 7. mali genel kurul toplantısı, Ankara'daki The Green Park Hotel'de yapıldı.

Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Abdullah Topaloğlu, kullanılan 189 oyun 158'ini alarak yeniden başkanlık görevine getirildi.

Topaloğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Alper Aytaçoğlu, Ersan Odaman, Elif Özdemir, Elif Çahlıyan, Emrah Yoğurtçu, Fuat Yıldırım, Hüseyin Ersan Topbaş, Mehmet Fatih Kalender, Metin Gazoz ve Muhammet Mustafa Bakırcı yer aldı.

Divan başkanlığını Turhan Menteş'in yaptığı genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları ise oy çokluğuyla ibra edildi.

Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı Uğur Erdener, milli okçuların uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini vurguladı.

Erdener, kazanılan madalyalarda katkısı bulunanlara teşekkür ederek, "Türkiye Okçuluk Federasyonunun hem olimpik hem de paralimpik sporcularımızın büyük başarıları ortada. Hep birlikte bu başarıları izliyoruz. Ben inanıyorum ki önümüzdeki olimpiyat ve paralimpik oyunlarında bu başarılar artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanlığı görevini devretmeye hazırlandığını belirten Erdener, "Benim de dünya başkanlığım, önümüzdeki yıl 20 yıl olacak. Orada da artık görev devri zamanı geliyor. 175 ülkede üye federasyonlarımızın genel uyumu çerçevesinde yeni bir yönetimin oluşması için hep birlikte çalışacağız." diye konuştu.

Topaloğlu: "Los Angeles 2028, bizim için tepe noktası olacak"

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanlığına tekrar seçilen Abdullah Topaloğlu, bu güveni boşa çıkarmamak için her türlü çabayı göstereceklerini dile getirdi.

Camianın tüm paydaşlarına teşekkür eden Topaloğlu, "2024 de diğer yıllar gibi Türk okçuluğu bakımından ciddi başarılarla dolu. Mete Gazoz'un dünya şampiyonluğundan başlayarak süre gelen yarışmalarda sporcularımız, gençlerimiz 63 madalya kazandı. Bu yarışmaların çoğu çok kıymetli organizasyonlar. Gençlerimiz bizleri gururlandırdı." dedi.

Teknik ekibin bu sonuçlarda önemli pay sahibi olduğunu vurgulayan Topaloğlu, "Önümüzde 2028 olimpiyatları var. Hemen çalışmalarımıza başlamamız lazım. Önümüzde 4 yıllık bir süre var. Bu süre zarfında yine hep birlikte çalışacağız. Umuyorum ki Los Angeles 2028 Olimpiyatları, bizim için tepe noktası olacak. Çünkü Paris'te seyretmiş olduğunuz gençlerimizin başarılarını bu günden görüyoruz. Bu çocukların kabiliyetini hepimiz gördük. Bu 4 yılı en iyi şekilde değerlendirip gereğini yapacağız, milletimizi ve ülkemizi gururlandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.