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Bunu ondan başka başarabilen yok! Abdullah Öztürk Paralimpik Oyunları'nda tarihe geçti

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisi çift erkekler MD8 kategorisinde Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, yarı finalde Almanya'dan Valentin Baus-Thomas Schmidberger ikilisine çekişmeli bir mücadelenin ardından 3-2 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu. Öte yandan milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk, oyunlar tarihinde 4 madalyaya ulaşan ilk ve tek Türk sporcu oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisi çiftler kategorisinde Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, MD 8 sınıfında bronz madalya kazandı.

South Paris Arena 4'te gerçekleştirilen para masa tenisi müsabakalarında 6 numaralı seribaşı olan Abdullah-Nesim ikilisi, yarı finalde 2 numaralı seribaşı Almanya'dan Valentin Baus-Thomas Schmidberger'le karşılaştı.

Rakiplerine 6-11, 11-7, 11-3, 11-2 ve 11-3 yenilen milli sporcular, bronz madalya aldı.

Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, para masa tenisi çift erkeklerde bronz madalya kazandı

ABDULLAH ÖZTÜRK TARİHE GEÇTİ

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda çiftler kategorisinde bronz madalya alan milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk, oyunlar tarihinde 4 madalyaya ulaşan ilk ve tek Türk sporcu oldu.

Nesim Turan'la birlikte MD 8 sınıfında bronz madalya elde eden milli sporcu, toplamda 2 altın ve 2 bronz madalyaya ulaştı.

Bireysel sınıf 4'te Rio 2016 ve Tokyo 2020'de altın madalya kazanan Abdullah, ayrıca sınıf 4-5 takımda 2016 Rio'da bronz madalya elde etmişti.

Abdullah, bu başarısıyla Paris 2024'te de yer alan ve şu an için 3'er madalyası bulunan para masa tenisçiler Kübra Korkut, Neslihan Kavas ve para atıcı Muharrem Korhan Yamaç'ı geride bıraktı.

Ayrıca Nesim Turan da Paralimpik oyunlardaki madalya sayısını 3'e yükseltti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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