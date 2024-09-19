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Abdullah Kiğılı: 'Galatasaray'ı 6-0 Yendiğimiz Maçı Unutamadım'

Abdullah Kiğılı: 'Galatasaray'ı 6-0 Yendiğimiz Maçı Unutamadım'
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Fenerbahçe'nin eski başkanvekili Abdullah Kiğılı, Galatasaray'a karşı 6-0'lık zaferlerini asla unutamadığını belirterek, derbiye ilişkin düşüncelerini paylaştı. Kiğılı, samandıradaki maç hazırlıklarını ve takıma moral vermek için harcadığı zamanı da anlattı.

FENERBAHÇE'nin eski başkanvekillerinden Abdullah Kiğılı, " Galatasaray'ı açık farkla yendiğimiz o maçı asla unutamam. 6-0'lık maçı unutmamız mümkün değil. 48 saat evvelden Samandıra'ya giderdik. Samandıra'da çok vakit geçirdim. Futbolculara ve bütün takıma moral depolamak için, yanlarında olduğumuzu bildirmek için günlerimizi verdik" dedi.

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı ve Eski Fenerbahçe Başkanvekili Abdullah Kiğılı, 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisine ilişkin Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Derbinin Fenerbahçe'ye hayırlı olmasını dileyen Kiğılı, "Öncelikle Fair-Play kurallarına uygun güzel bir maç olur. Seyredenler de bu müsabakadan büyük bir keyif alırlar" diye konuştu.

'6-0'LIK MAÇI UNUTMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL'

Yöneticilik döneminde unutamadığı birçok maçın olduğunu aktaran Kiğılı, "Çok maç var. Bunları tek tek sıralamaya kalksam saatler sürer. Ama Galatasaray'ı açık farkla yendiğimiz o maçı asla unutamam. 6-0'lık maçı unutmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.

'SAMANDIRA'DA ÇOK VAKİT GEÇİRDİM'

Samandıra'da bulunan Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde derbilerden önce müthiş bir atmosfer olduğunu vurgulayan Kiğılı, "48 saat evvelden Samandıra'ya giderdik. Samandıra'da çok vakit geçirdim. Beraber orada yattığımız zamanlar olmuştur. Futbolculara ve bütün takıma moral depolamak için, yanlarında olduğumuzu bildirmek için günlerimizi verdik. İyi ki bunları yapmışız. Bugün bunlardan gurur duyuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Abdullah Kiğılı Galatasaray Fenerbahçe Politika Futbol Spor

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