Para Halter Dünya Şampiyonası'nda 179 kiloluk kaldırışıyla dünya şampiyonu olan milli sporcu Abdullah Kayapınar, memleketi Sivas'ta coşkuyla karşılandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonası'nda erkekler 49 kiloda 179 kilogram kaldırış yapan Abdullah Kayapınar dünya şampiyonu oldu. Şampiyon sporcu memleketinde konvoy ile karşılandı. Sivas Valiliği'ne giden dünya şampiyonu Kayapınar, Vali Yılmaz Şimşek tarafından karşılandı. Şimşek, "Bizlere büyük bir gurur yaşattın. İnşallah başarıların artarak devam edecek ve milletimize daha nice mutluluklar yaşatacaksın. Bu senin ilk dünya şampiyonluğun ve ülkemize para halter branşında tarihteki ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdın. Başarında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hedef artık olimpiyat şampiyonluğu" dedi.

Vali Şimşek, sporcuya başarılarının devamını dileyerek tebrik etti. - SİVAS