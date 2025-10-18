Haberler

Abdullah Kayapınar Dünya Şampiyonu Oldu

Abdullah Kayapınar Dünya Şampiyonu Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Para Halter Dünya Şampiyonası'nda 179 kiloluk kaldırışıyla dünya şampiyonu olan milli sporcu Abdullah Kayapınar, memleketi Sivas'ta büyük bir coşkuyla karşılandı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, başarılarından dolayı Kayapınar'ı tebrik etti ve olimpiyat hedeflerinin olduğunu belirtti.

Para Halter Dünya Şampiyonası'nda 179 kiloluk kaldırışıyla dünya şampiyonu olan milli sporcu Abdullah Kayapınar, memleketi Sivas'ta coşkuyla karşılandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonası'nda erkekler 49 kiloda 179 kilogram kaldırış yapan Abdullah Kayapınar dünya şampiyonu oldu. Şampiyon sporcu memleketinde konvoy ile karşılandı. Sivas Valiliği'ne giden dünya şampiyonu Kayapınar, Vali Yılmaz Şimşek tarafından karşılandı. Şimşek, "Bizlere büyük bir gurur yaşattın. İnşallah başarıların artarak devam edecek ve milletimize daha nice mutluluklar yaşatacaksın. Bu senin ilk dünya şampiyonluğun ve ülkemize para halter branşında tarihteki ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdın. Başarında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hedef artık olimpiyat şampiyonluğu" dedi.

Vali Şimşek, sporcuya başarılarının devamını dileyerek tebrik etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan tek kapı yeniden açılıyor
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Usta isme son görev! Eski rol arkadaşı büyük pişmanlığını anlattı
Bitlis'teki gizemli mağarada 8 bin yıllık 'hazine' gün yüzüne çıkarıldı

O ilimizdeki gizemli mağarada keşfedildi! 8 bin yıllık hazine
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç alıp satacaklara kötü haber! Kasım ayında yürürlüğe giriyor
Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Usta isme son görev! Eski rol arkadaşı büyük pişmanlığını anlattı
Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti

Tepkiler sonuç verdi! Karışıklık son buldu, hız limitleri değişti
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın krizi! Ünlü rapçi havalimanında gözaltına alındı
Ali Koç'un oturuşuna tepki yağıyor

Ali Koç'a tepki yağıyor
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Portekiz'de peçe ve burka giymek yasaklandı

Avrupa ülkesinde bu kıyafetleri giymek artık yasak! Cezası ağır
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Havacılık akademilerinde okutulan facia! Kapıyı açınca 301 cesetle karşılaştılar

Havacılık akademilerinde okutulan facia! 301 cesetle karşılaştılar
TRT'nin efsane spikeri Korhan Abay yıllar sonra otobüs beklerken görüntülendi

Nereden nereye!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.