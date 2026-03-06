Haberler

Milli para halterci Abdullah Kayapınar, Avrupa şampiyonu oldu

Güncelleme:
Tiflis'te düzenlenen Avrupa Para Halter Şampiyonası'nda Abdullah Kayapınar, 49 kilo kategorisinde 2 altın madalya kazanarak Türkiye'nin madalya sayısını 9'a çıkardı.

Avrupa Para Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Abdullah Kayapınar, erkekler 49 kilo kategorisinde 2 altın madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Abdullah, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen organizasyondaki 171 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu. Toplam sıralamada da zirvede yer alan Abdullah, bir altın madalya daha elde etti.

Bu sonuçla Türkiye'nin 2026 Avrupa Para Halter Şampiyonası'ndaki madalya sayısı, 9'a (6 altın, 3 bronz) çıktı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
