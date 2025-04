Abdullah Kavukcu: "Galatasaray'ın Haklarını Kimse Yemeyecek"

- Abdullah Kavukcu : "Hiçbir zaman Galatasaray'ın haklarını yedirmeyiz"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu :

İSTANBUL - Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sarı-kırmızılıların sahada gösterdiği performansla konuştuğunu belirterek, "Biz hiçbir zaman Galatasaray'ın haklarını yedirmeyiz. Kimse de yiyemez" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, yarın Samsunspor'a konuk olacak. Bu mücadele için Samsun'a hareket etmeden önce Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligde 8 final maçlarının kaldığını söyleyen Kavukcu, "Her maç ayrı bir final. Samsun'u yenip, döneceğiz. Bütün hedefimiz bu. Hepimiz konsantre olduk, bunu düşünüyoruz. Biz puan farkına bakmıyoruz. Bütün maçlarımızı kazanmak için çıkıyoruz. Galatasaray ile ilgili karşı takımdan devamlı algı yapılıyor. Algıyı iyi yönetiyorlar. Bodrum FK maçı var, Bodrum FK hocasının ilk yarı çıkardığı kadro var. Maçtan sonra çıkıyor, 'Benim desteklediği takım Fenerbahçe' diye açıklama yapıyor. Bizim 8 maçımız kaldı. Final olarak görüp, hepsini kazanarak şampiyon olacağız. Bu algıyı kendilerince çok iyi yönetiyorlar. Biz Galatasarayız. Galatasaray sahada konuşur. Biz hiçbir zaman Galatasaray'ın haklarını yedirmeyiz. Kimse de yiyemez. Bizim hocamıza saldırı oldu. Rakibimizin muhabirleri algı yaptı. O algıda hocamızın suçu varmış gibi algı yaptılar. Dünya basınında Mourinho hakkında çok farklı haberler çıktı. Biz Türk futbolunu daha da geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ortamı germemek için de çok fazla agresif olmuyoruz. Hiç kimse Galatasaray'ın haklarını savunmadığımızı düşünmesin. Biz her masada varız. Her masada da Galatasaray'ın hakların savunuruz. Kimse de Galatasaray'ın haklarını yiyemez. Biz bütün kurulan oyunların hepsinin farkındayız. Düşünebiliyor musun, bir takım var ve hiç kırmızı kart görmemiş, penaltı olmamış. Bir takım var, ilk yarıda yenik, ikinci yarıda farklı bir şekilde galip geliyor. Biz bunları algı olarak konuşmuyoruz. Geçen sene, bu sene konuşuyorlardı. Kendi getirdikleri hakemler, yorumcular, örnek gösterdikleri Trio var. Beşiktaş bir hakem getirdi, 'Sarı kart' dedi. Bunları biz söylemiyoruz, bütün kamuoyu söylüyor. Herkes bunu biliyor, görüyor. Biz ne kadar konuşursak konuşalım, yapılanlar ortada. Başkanımızın liderliğinde her şeyi takip ediyoruz. İnşallah şampiyon olacağız. Maç maç bakacağız" diye konuştu.

Galatasaray'ın finansal olarak iyi bir durumda olduğunu aktaran Abdullah Kavukcu, "Galatasaray geldiği konum itibarıyla, finansal konum itibarıyla bütün takımlardan daha önde. Zaten bunun çekememezliği var. Galatasaray'ın kimse önüne geçemez. Başkanımız liderliğinde inanılmaz projeler geliştiriyoruz. Şu anda Galatasaray öyle bir konuma geldi ki 3 aylık ödemesiyle Bankalar Birliği'ni kapatabilecek duruma geldi. Hedefimiz dünyada 10 tane kulüp varsa o ekonomik özgürlüğüne Galatasaray'ın da gelebileceğini görüyoruz. Çok farklı projelerimiz var. Başkanımız yakında açıklayacak. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde çok farklı yerlerde olacağız" şeklinde konuştu.

"Dünyada bize gelmek isteyen çok futbolcu var"

Transfer çalışmalarının sorulması üzerine ise Kavukcu, "Dünyada bize gelmek isteyen o kadar çok futbolcu var ki isimleri şu an konuşsak zaten çok farklı olur. Her şeyin zamanı var. Galatasaray'ın adasını, bir şeyi satarak da kimseyi almayı da düşünmüyoruz. Galatasaray'ın yıllık bütçesi var. Statta yeni reklam alanları oluşturuyoruz. Stadımızı yeniliyoruz. Biz sadece futbolla ilgilenmiyoruz. Gece gündüz başkanımızla beraber çalışıyoruz" cevabını verdi.

Teknik Direktör Okan Buruk'u yalnız bırakmadıklarını vurgulayan sarı-kırmızılı yönetici, "Okan hocamızla hiç ayrılmıyoruz. Okan hoca ile 1998 yılından beri beraberim, çok yakın arkadaşım. Okan hocamızı da kimseye yem etmeyiz. Okan hocamla inşallah 4 şampiyonluk birlikte göreceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde de, Avrupa'da başarılı olacağız, bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Benim tek ricam şu; bütün taraftarlarımız kenetlensin. Algılara bakmasın. 8 tane final maçımız var. Aldığımız zaman puan fakrını konuşmamıza gerek yok. Rakibimizle 3 maç yaptık. 2'sini kazandık, 1'inde berabere kaldık. Mourinho Türkiye'ye geldi, Okan hoca gereken dersi verdi. Algı yapmanın da anlamı yok" ifadelerini kullandı.

Kavukcu son olarak RAMS Park ile ilgili projelerinin olduğunu da söyledi.