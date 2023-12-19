Abdullah Avcı: Türk Futbolu Adına Üzüntü Verici Geceler Yaşıyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Sadece bugünle alakalı değil genel olarak Türk futbolu adına üzüntü verici geceler, akşamlar yaşıyoruz. Son derece üzüntülüyüm" dedi.

Süper Lig'in 17'nci haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın 74'üncü dakikasında İstanbulspor Yönetimi sarı-siyahlı takımı sahadan çekti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yarıda kalan karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Üzüntülü olduğunu vurgulayan Avcı, "Sadece bugünle alakalı değil genel olarak Türk futbolu adına üzüntü verici geceler, akşamlar yaşıyoruz. Son derece üzüntülüyüm. Buradan çıkarken geçen hafta, ondan önceki haftalarda yaşadıklarımız üzüntü verici. Bununla ilgili kararı futbol federasyonu verecek. Bunun dışında ben ve ekibim sadece oyun ve oyunun içinde kalmak, oyuncuyu geliştirmek, futbola katkı sağlamak için bundan önce de böyleydi bundan sonra da böyle olmaya devam edeceğim. Futbolun paydaşları birbirine olan saygıyı kaybetmeden arttırmalı. Üzüntülüyüm, hepimiz üzüntü içindeyiz, futbol federasyonunun vereceği karara bakılacak. Yarından itibaren bir sonraki maça hazırlanmaya başlayacağız" diye konuştu.

"BU BİZİM DEĞİŞTİRECEĞİMİZ BİR ŞEY DEĞİL"

Soyunma odasında bordo-mavili futbolcuların da çok üzgün olduğunu anlatan Avcı, "Benzer bir konuşmayı soyunma odasında yaptık. Bu bizim değiştireceğimiz bir şey değil. Biz bu durumu değiştiremeyiz. Biz sadece oyunu güzelleştirebilirsek, doğru oyun oynatabilirsek, bulunduğumuz yere ve oyuncumuza değer katabilirsek bunu istiyoruz. Bu bizi mutlu eder. Bugün bitti. Bunu yaşamak istemiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.