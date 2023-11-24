Abdullah Avcı, Trabzon'da öğretmenleri ziyaret etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu ve Trabzon Spor Lisesi'ni ziyaret ederek, bu okullarda görev yapan öğretmenlerin gününü kutladı.

İlk ziyaretini Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu'na yapan Teknik Direktör Abdullah Avcı, burada öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Karşılama sonrası öğretmenlerle bir araya gelen Avcı yaptığı konuşmada, "Hem eğitim, hem spor, hem de sosyal hayatımızdaki kazanımlarımızda öğretmenlerimizin çok büyük emeği vardır. Bu kıymetli mesleği icra eden öğretmenlerimizin gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlere çiçek veren Avcı, daha sonra konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelerek kendisine gelen sorulara cevap verdi. Ardından Trabzon Spor Lisesi'ni ziyaret eden Abdullah Avcı, burada görev yapan öğretmenlerin de gününü kutlayarak, kendilerine çiçek verdi. Avcı daha sonra aralarında milli sporcuların da bulunduğu Trabzon Spor Lisesi öğrencileri ile sohbet etti.

Teknik Direktör Abdullah Avcı, her iki ziyaretinde de okul yönetimlerine imzalı forma hediye ederken, kendisine de ziyaret anısına plaket takdim edildi. - TRABZON